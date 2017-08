Faux billets chinois: faciles à contrefaire et à utiliser, selon un ex-faussaire

Il est très facile de faire venir de Chine de faux billets canadiens, a constaté TVA Nouvelles, et selon un ex-faussaire, il est très facile d’en faire circuler dans l’économie.

Frank Bourassa a imprimé environ 250 millions de dollars dans son imprimerie illégale de Trois-Rivières. Il a été arrêté en 2012 par le FBI au terme d'une longue enquête. Il est maintenant consultant et aide à enrayer ce problème. Pour ce faire, il travaille avec des corps policiers étrangers et des entreprises privées.





































































«En Chine, c’est très facile de s’en procurer déjà tous faits, constate-t-il. C’est assez dispendieux de mettre sur pied une opération pour faire l’impression ici et d’inclure tous les éléments de sécurité. Plus ça va, plus les gens essaient d’en acheter qui sont faits en Chine.»

Acheminer ces billets à des clients, qui pourraient être des complices, est parfois la première étape d’un plus grand stratagème criminel.

«Ça sert à vérifier où ça passe aux douanes et où ça ne passe pas, explique l’expert. Ils peuvent l’envoyer par différents transporteurs, par la poste, etc.»

Une première étape

Une fois que les faux billets sont reçus, on peut ainsi plus facilement en acheminer d’autres, sans les inscriptions, qu’on peut utiliser dans un but de blanchiment d’argent.

Les signes chinois ont aussi une fonction de protection pour le client, mentionne M. Bourassa : on peut ainsi plaider que c’était évident qu’il s’agissait d’un faux et qu’il était destiné à un cadeau ou pour une farce.

Des billets chinois ont été trouvés par des commerçants du Nouveau-Brunswick. Un adolescent de 15 ans a été arrêté après avoir utilisé l’un des billets contrefaits, avec les inscriptions.

«Les gens n’ont pas le temps de "focuser". C’est le problème avec l’argent aujourd’hui : il faut que les gens trouvent les éléments de sécurité. Ils n’ont pas le temps de s’attarder à ces affaires-là. Même avec les signes chinois, je suis persuadé qu’il y en a beaucoup qui sont passés.»

Les escrocs utilisent souvent ces billets dans des commerces où des font des transactions rapides et où on rend la monnaie, comme des cafés, ce qui permet blanchir l’argent contrefait: «C’est un "set-up" qui fonctionne d’un point de vue criminel», constate-t-il.

Des billets plus faciles à imiter?

Les billets canadiens, avec leurs multiples éléments de sécurité, semblent être plus difficiles à contrefaire. «Ça semble être le cas, mais ce ne l’est pas», souligne l’ex-faussaire.

Les faussaires «décomposent »les billets élément par élément et fabriquent ensuite chacune de ses parties ou les commandent, ce qui, bien souvent, ne contrevient à aucune loi.

«Tous les éléments de sécurité devraient au minimum être illégal à commander individuellement, mais il y en a aucun qui le sont. C’est la base du problème», croit M. Bourassa.

Les corps policiers misent souvent sur le toucher pour permettre aux citoyens d’identifier de faux billets. Une erreur, selon M. Bourassa, parce que le polymère utilisé est facile à imiter, contrairement au papier caractéristique du billet américain.

«De tous les éléments de sécurité, le plus difficile à imiter, c’est de loin l’élément tactile, estime-t-il. Depuis le polymère, ça n’existe plus [au Canada].»