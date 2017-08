Gagliano vante les candidatures de ses ex-employés

L’ancien ministre fédéral libéral lié au scandale des commandites Alfonso Gagliano encense les candidatures de deux de ses anciens employés qui sont aujourd’hui candidats sur la scène québécoise, Éric Tétrault pour le PLQ et Mauro Barone pour la CAQ.

Il n’y a pas que le Parti libéral du Québec (PLQ) qui recrute chez les anciens employés d’Alfonso Gagliano. La Coalition avenir Québec (CAQ) a annoncé il y a deux semaines que Mauro Barone serait candidat à Laval dans la circonscription des Mille-Îles aux élections provinciales de 2018.

Sur le site de la CAQ, on présente Mauro Barone comme «une personnalité reconnue dans le monde des affaires». Son père Mario Barone et lui sont bien implantés dans le domaine de l’immobilier dans l’arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal.

Dans une entrevue avec l’hebdomadaire italien «Cittadino Canadiese», M. Barone aborde un passage en politique entre 1996 et 2001 sans toutefois mentionner le nom de son ancien patron, Alfonso Gagliano.

La CAQ se défend

La CAQ se défend d’avoir camouflé l’information et rappelle que son chef François Legault a présenté M. Barone, le 16 août, en mentionnant qu’il était un ancien conseiller dans le gouvernement de Jean Chrétien, mais tout en évitant de préciser que c’était auprès du controversé ministre.

«Il était mon adjoint responsable des provinces des maritimes, a confirmé au «Journal de Montréal» M. Gagliano, joint au téléphone à son vignoble des Cantons de l’Est. Ce n’était pas un fonctionnaire, mais un employé du ministre.»

M. Gagliano a été ministre des Travaux publics fédéral entre 1997 et 2002, et gérait le programme des commandites au Canada. La commission d’enquête Gomery avait confirmé en 2005 que des irrégularités dans la gestion du programme avaient permis le détournement de fonds public qui avait profité au Parti libéral du Canada (PLC).

«J’étais un jeune employé politique en début de carrière et j’étais affecté aux affaires qui concernaient les provinces maritimes exclusivement, s’est expliqué M. Barone dans une déclaration qu’il a fait parvenir au «Journal». Or, le scandale des commandites touchait le Québec et je l'ai appris aux nouvelles en même temps que tout le monde, des années après mon passage au PLC.»

M. Gagliano avait aussi ses bureaux de député fédéral dans le Complexe Le Baron, qui appartient à l’entreprise familiale de M. Barone. «Je connaissais son père, Mario Barone, je restais moi aussi à Saint-Leonard», a dit l’ex-ministre.

«J’ai été dégouté par les révélations de la commission Gomery, tout comme je l’ai été par les révélations de la commission Charbonneau sur le Parti libéral [du Québec] maintenant dirigé par Philippe Couillard, a ajouté M. Barone. J’ai claqué la porte du Parti libéral justement en raison de leurs problèmes éthiques.»

M. Gagliano avait quitté ses fonctions de ministre en janvier 2002 après que des articles du «Globe and Mail» eurent fait état de favoritisme dans l’octroi de contrats à des proches du ministre.

M. Barone a quitté ses fonctions en juillet 2002, selon son profil LinkedIn. M. Gagliano garde un meilleur souvenir de son ancien adjoint.

«Je crois qu’il ferait un bon député, a-t-il poursuivi. C’était son ambition un jour de faire de la politique active.»

Des compliments pour son ancien attaché

Éric Tétrault, le candidat libéral pour l’élection partielle dans Louis-Hébert, à Québec, a pour sa part été l’attaché de presse de M. Gagliano.

«J’ai bien aimé travailler avec Éric», a souligné M. Gagliano. Quant à savoir s’il ferait lui aussi un bon candidat, il a répondu: «Définitivement. C’est un bon communicateur.»

En plus de travailler pour M. Gagliano, Éric Tétrault a été chef de cabinet du ministre de la Sécurité publique du Québec Jacques Dupuis, en 2007-2008, avant de rejoindre le cabinet de l’ancien premier Jean Charest. La CAQ a critiqué son passage dans la loge de Lino Zambito lors du spectacle de Céline Dion et a précisé, jeudi, ne jamais avoir attaqué M. Tétrault sur son passé auprès de Gagliano.

Après la fin abrupte de sa carrière politique, M. Gagliano s’est recyclé dans la production vinicole. Même s’il croit que ses anciens employés feraient de bons députés, l’ex-ministre ne retiendra pas son souffle en attendant les résultats des prochaines élections.

«Je ne suis plus du tout la politique, j’ai fait mon temps, a-t-il dit. Je ne suis pas la scène fédérale ni provinciale. Quand on tire la plogue, il faut vraiment la tirer. Le seul média que je regarde est Météomédia.»