Hausse des bénéfices pour la Banque TD

La Banque TD a réalisé des bénéfices de 2,769 milliards $ au troisième trimestre, soit plus de 400 millions de plus que pour la même période l’année dernière.

Cette hausse annoncée jeudi représente une amélioration de 17% par rapport au troisième trimestre de 2016.

Le résultat dilué par action est de 1,46$ par rapport à 1,24$ au trimestre correspondant il y a 12 mois. Les revenus sont passés de 8,701 milliards $ au même trimestre de 2016 à 9,286 milliards $ au dernier exercice de trois mois qui s’est terminé le 31 juillet dernier.

«L'excellent trimestre de la TD témoigne de la croissance impressionnante des résultats et des produits, de la meilleure performance du portefeuille de crédit dans l'ensemble des services de la Banque et d'une baisse des indemnisations d'assurance», a dit Bharat Masrani, président et chef de la direction.

La TD a aussi annoncé son intention d’augmenter le rachat de ses actions. Jusqu’à 20 millions d’actions ordinaires supplémentaires pourraient donc être rachetées.

La banque a également mentionné qu’un dividende de 60 cents par action ordinaire sera versé dès le 31 octobre.