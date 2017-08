Laval: cinq ans de travaux pour refaire 1 km de chaussée

Des citoyens de Laval arrivent à la fin d’un cauchemar puisque la Ville a annoncé qu’elle terminera bientôt des travaux de réaménagement d’un kilomètre de chaussée qui avaient été commencés en 2012.

Au départ, le réaménagement du boulevard Saint-Elzéar ne devait pas durer aussi longtemps, mais les plans ont changé, ce qui fait que les résidents vivent dans les travaux depuis cinq ans.

«Il était plus que temps. C’est pénible de ne pas savoir ce qui se passe. Nous vivons depuis des années près d’un champ de ruines», a lancé Alain Lamanque, qui habite depuis 2014 l’une des tours à condos haut de gamme qui bordent la rue.

«Quand on a acheté avec ma conjointe, on se disait que les travaux dureraient un an maximum. Elle [la Ville] ne pouvait pas laisser ça comme ça», a-t-il dit.

Réunion

En 2016, à bout de patience, il s’est adressé une première fois à la Ville, puis à nouveau cette année en juin et au début août. «Je recevais des accusés de réception automatiques à mes courriels, mais pas de réponse de la Ville», a-t-il ajouté.

M. Lamanque s’apprêtait la semaine dernière à dénoncer le silence radio de la Ville aux 180 résidents des tours à condos Quintessence lorsqu’il est tombé sur l’invitation à une réunion d’information.

Le projet de réaménagement de la chaussée remonte à 2011. Laval souhaitait l’élargir pour s’adapter au développement de plusieurs immeubles à condos le long de la rue.

En 2012, les travaux ont commencé avec la fermeture à la circulation d’un des deux côtés du boulevard, mais rapidement, la situation s’est compliquée en raison d’un changement de plan.

Hydro-Québec

Pour gagner de l’espace, il a fallu enterrer les fils électriques, une opération qu’Hydro-Québec n’a achevée que dans les dernières semaines.

«La rue est très achalandée et les piétons sont forcés de marcher sur la chaussée l’hiver parce que les travaux gênent le déneigement par endroits», a dit M. Lamanque.

Les poteaux plantés sur un terre-plein au milieu du boulevard sont toujours là, mais devraient être enlevés ce mois-ci. Le reste des travaux ne devrait ensuite prendre que quelques mois, selon l’échéancier présenté mercredi.

«On peut se demander si l’approche des élections n’a pas permis de faire bouger les choses», a noté Michel Trottier, conseiller municipal du district et adversaire du maire Marc Demers aux prochaines élections municipales.

«Durant la réunion d’information, un des résidents a fait remarquer que les travaux du nouveau pont Champlain prendront moins de temps que le réaménagement du boulevard», a ajouté M. Trottier.

Commerçant résilient

Le commerce de Normand Lacombe, Solarium Montréal, situé au bord du boulevard, a été menacé pendant des années d’expropriation par la Ville.

«Sous [Gilles] Vaillancourt, ils voulaient me faire sauter, mais avec le nouveau maire [Marc Demers], on a cherché des solutions», a-t-il dit.

En juillet, la demande d’expropriation a été retirée. M. Lacombe devra toutefois reculer son commerce de 40 pieds par rapport à la rue. Ces travaux se feront aux frais de la Ville.

«Je vois la lumière au bout du tunnel, mais ç’a été difficile de tenir. Je me disais constamment que j’allais me faire expulser», a dit le commerçant, qui estime avoir versé 100 000 $ en frais d’avocat pour garder la bâtisse qu’il occupe depuis 25 ans.

La Ville n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.