Le Bloc québécois accuse Statistiques Canada de «tripoter» les chiffres sur le français.

Cela s’explique par le fait que la méthodologie de calcul a été modifiée en 2016

On a pris les gens qui parlent français à la maison régulièrement et on les a ajoutés à ceux qui parlent le plus souvent français à la maison, ce qui a eu comme conséquence de gonfler artificiellement le portrait exact du français au Québec.

En fait, selon le Bloc québécois il y a plutôt un déclin du français au Québec.

Le Bloc québécois a demandé l’avis d’un mathématicien, Charles Castonguay,sur la méthode retenue par Statistiques Canada «y’a une orientation à ça. On veut rassurer sur la situation du français. On veut préserver l’unité canadienne. Mais c’st normal...Statistiques Canada est un organisme fédéral. Il a, parmi d’autres objectifs de sa mission, le maintien de l’unité nationale .»

Le Bloc québécois demande donc à Statistiques Canada de revenir à son ancienne méthode de calculs et d’arrêter de «tripoter» les données.