Le compositeur de la musique des Simpsons congédié

Le compositeur Alf Clausen, impliqué dans les Simpsons depuis 27 ans, a été remercié par l’équipe de production.

Les producteurs souhaitent changer l’ambiance sonore de la populaire émission, pour la 29e saison à venir.

Le producteur Richard Sakai a indiqué à «The Hollywood Reporter» que les dirigeants recherchent un «genre différent» de musique.

Alf Clausen a reçu plus de 20 nominations aux Emmy Awards pour son travail sur la série, et a remporté deux trophées en 1997 et en 1998.

Le générique des Simpson n’est pas l’œuvre d’Alf Clausen, mais plutôt de Danny Elfman, nommé aux Oscar.

La célèbre chanson-thème continuera d’être utilisée.