Le litre d’essence grimpe à 1,249 $ à Québec

Le prix de l’essence enregistre jeudi un important bond de 12 cents dans plusieurs stations-service de Québec, à 1,249 $.

L’ouragan Harvey, qui frappe le sud des États-Unis depuis près d’une semaine, a forcé la fermeture de nombreuses raffineries.

Cette augmentation coïncide également avec la venue prochaine d’un week-end de trois jours en raison de la fête du Travail.

«Environ 20 % de la production totale aux États-Unis est touchée par cet ouragan», a souligné l’analyste chez GasBuddy, Dan McTeague.

Cette hausse suit celle enregistrée dans la métropole au cours des derniers jours. À Montréal, certaines essenceries affichent leur litre à 1,259 $.

Selon le site GasBuddy.com, plusieurs essenceries de Québec affichent encore leur litre d’essence à 1,079 $ et à 1,129 $.

Jeudi matin, le coût d’acquisition pour un litre d’essence ordinaire à Québec par un détaillant s’élevait à 1,112 $ selon la Régie de l’énergie.

D’après CAA-Québec, le prix réaliste à Québec pour un litre d’essence ordinaire serait de 1,149 $.

Au cours des 12 derniers mois, la marge moyenne au détail a été de 3,7 cents par litre vendu dans la région de Québec.

Le prix du pétrole est en hausse aujourd’hui sur les marchés financiers. Le prix du baril de type West Texas est en hausse jeudi de 64 cents US, à 46,60 $ US, à la Bourse Nymex de New York.

Dix raffineries fermées

Au cours des derniers jours, 10 raffineries sur la côte du Texas ont cessé leurs activités de façon préventive en raison des inondations.

En 2005, rappelons que le phénomène est également survenu lors de l’ouragan Katrina qui avait durement frappé le sud des États-Unis, notamment en Louisiane.