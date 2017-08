Le provincial veut qu’Ottawa rachète le pont de Québec

Le gouvernement du Québec veut que le palier fédéral corrige son «erreur historique» et rachète le pont de Québec. Des discussions dans ce sens ont été entamées cette semaine entre Ottawa et le Canadien National (CN), a appris «Le Journal de Québec».

«Il n’y a qu’une seule solution: que le CN cède le pont au fédéral», a affirmé François Blais, mercredi au «Journal».

Selon lui, «le CN, depuis qu’il a la propriété (en 1993), n’a pas entretenu le pont à la hauteur des attentes de la population de Québec. Quand vous avez un objet patrimonial important, ça prend un propriétaire qui est conscient de ses responsabilités.»

En mai, le ministre responsable de la Capitale-Nationale avait déjà dit connaître «la solution» au problème lancinant de la peinture du pont. Il ne s’était cependant jamais prononcé aussi clairement quant à l’avenue qu’il privilégiait.

Échanges et rencontre

«Au printemps dernier, mon cabinet est entré en contact avec le CN et avec le fédéral pour leur demander s’ils étaient prêts à entrer en discussions pour une cession du pont à Ottawa. Le CN a dit oui. À notre plus grande surprise, le fédéral a aussi dit oui», a relaté M. Blais.

Des échanges «pour valider un certain nombre de choses» ont eu lieu entre le provincial et le fédéral ces dernières semaines. Lundi, une rencontre de travail entre Ottawa et le CN s’est déroulée, selon une information obtenue par «Le Journal» et corroborée par M. Blais.

Est-ce qu’on se dirige désormais vers une cession du pont au fédéral ? «J’ai cette impression-là parce qu’on n’a jamais parlé d’autre chose que de cette éventualité», a ajouté le ministre.

Discrétion à Ottawa

À Ottawa, Mathieu Filion, directeur des communications du ministre Jean-Yves Duclos, a soutenu «qu’il y a des avancées qui se font et des choses qui bougent» dans ce dossier. Cela dit, ce dernier n’a pas voulu évoquer le contenu des discussions et encore moins l’hypothèse d’un rachat du pont.

Le CN s’est toujours dit prêt à céder l’infrastructure à n’importe quel palier gouvernemental pour un dollar symbolique. Bien au fait de cette réalité, le fédéral tente d’obtenir un deal avantageux pour limiter les futures dépenses pour la peinture du très rouillé pont, croit savoir une source proche du dossier.

«Comme Ottawa négocie avec le CN, c’est sûr qu’ils n’ont pas intérêt à trop montrer leur jeu pour le moment», a ajouté ce contact qui a requis l’anonymat.

Mercredi, le CN n’a pas voulu émettre de commentaires.

Le pont de Québec au quotidien

•35 000 automobiles

•8 trains de passagers de VIA Rail

•4 trains de marchandises du CN (ces trains comportent en moyenne 31 wagons)

•Aucune autre compagnie ferroviaire n’utilise le pont de Québec