Lehouillier satisfait de l’implication du fédéral

Gilles Lehouillier s’est dit satisfait de constater qu’Ottawa semble reprendre «le leadership» dans le dossier du pont de Québec.

Le maire de Lévis a fait ces déclarations jeudi matin en réaction à un article du Journal de Québec. On y rapportait que des discussions ont eu lieu cette semaine entre Ottawa et le CN dans la perspective d’un rachat de l’infrastructure par le palier fédéral. Le gouvernement du Québec estime d’ailleurs qu’il s’agirait de «la seule solution» pour régler cet épineux dossier.

«Le Canadien National (CN) (propriétaire du pont) ne bouge pas. Ils se cachent derrière des jugements qu’ils ont obtenus des tribunaux (...) Finalement, c’est un pas dans la bonne direction. On sent qu’il y a une pression qui s’installe. C’est une bonne chose. Laissons la chance au gouvernement fédéral encore une fois. Cela étant dit, le temps presse», a soutenu M. Lehouillier, en marge d’un point de presse.

Ce dernier ne fait cependant pas de la reprise du pont par Ottawa une condition sine qua non. «Ce qui compte, c’est qu’on avance dans ce dossier-là, a-t-il ajouté. Là, on nous dit qu’on s’en occupe et que le dossier chemine bien. Sauf qu’en réalité, c’est très mince au niveau des résultats.»

À trois semaines des festivités entourant le centenaire du pont, le maire de Lévis soutient que les futures célébrations seraient «une occasion idéale» pour régler enfin ce dossier.

Autre réaction

À l’Assemblée nationale, le député caquiste Éric Caire a affirmé que «ce serait souhaitable que le fédéral reprenne le contrôle du pont (...) Le gouvernement fédéral s’occupe du pont Champlain et du pont Jacques-Cartier (à Montréal). Je ne vois pas pourquoi il ferait exception pour le pont de Québec».

Avec la collaboration de Marc-André Gagnon