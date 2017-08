Leonardo DiCaprio donne 1 M$ aux victimes de la tempête Harvey

Leonardo DiCaprio a fait un don d’un million de dollars au United Way Harvey Recovery Fund à l’aide de sa Leonardo DiCaprio Foundation ce mercredi afin d’aider les victimes de la tempête Harvey.

«Nous sommes incroyablement reconnaissants pour la générosité de Leonardo DiCaprio et sa fondation, ont déclaré le président de United Way Worldwide et le PDG Brian Gallagher. Répondre à la tempête Harvey demande le meilleur de nous-mêmes - et c’est ce que ce cadeau représente.»

«Nous espérons que les autres se lèveront et soutiendront le United Way et d’autres organisations», a précisé le CEO d’United Way, Terry Tamminen.

Ce n’est pas la première fois que The Leonardo DiCaprio Foundation fournit des fonds de secours contre un désastre. Il a précédemment donné de l’argent à la suite du tsunami dans l’océan indien en 2004, du tremblement de terre à Haïti, et de l’ouragan Sandy en 2012.

Leonardo DiCaprio suit les traces d’autres stars qui ont fait des dons considérables pour aider les victimes de la tempête Harvey, dont Sandra Bullock qui a donné un million de dollars à la Croix-Rouge. Rachael Ray a aussi fait un don d’un million de dollars à l’aide de sa Rachael Ray Foundation afin d’aider les animaux touchés par la catastrophe.

«Nous poursuivrons notre engagement de travailler avec des organisations nationales et locales afin d’évaluer les besoins et de fournir les fonds destinés, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Merci à tous ceux qui donnent de leur temps, leurs efforts et leur argent, car la bonne volonté pour nos voisins est ce qu’il y a de plus important en des temps comme ceux-là».

Les stars de la musique ont fait ce qu’elles ont pu pour aider aussi, beaucoup ont fait des concerts pour récolter des fonds destinés aux secours.

La chanteuse Rita Ora s’est investie et a été prise en photo ce mercredi dans un centre de dons à Dallas, au Texas, en aidant à mettre emballer des objets pour les victimes qui ont perdu leur domicile à cause de l'ouragan. Et Gloria Gaynor a décidé de rendre hommage aux victimes à sa façon, en changeant les paroles de son fameux morceau I Will Survive contre Texas Will Survive dans une vidéo partagée sur sa page Twitter ce mercredi soir.