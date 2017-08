Lily Collins jouera dans le film biographique sur Tolkien

Lily Collins rejoint la distribution du film biographique sur J.R.R. Tolkien, l’auteur du Seigneur des Anneaux.

La vedette de The Mortal Instruments: la cité des ténèbres jouera Edith Bratt, qui a servi de source d’inspiration pour les personnages de princesses elfiques dans Le Seigneur des Anneaux, selon Variety.com. Elle jouera aux côtés de Nicholas Hoult, qui interprètera le rôle de Tolkien.

Le réalisateur finlandais Dome Karukoski réalisera le film, qui traitera des temps troublés qui ont inspiré l’écrivain à écrire Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit.

On ne sait pas encore quand le film se tournera.

Ce n’est pas le seul projet qui s’intéresse à Tolkien en ce moment : le réalisateur James Strong réalise lui aussi un film sur l’écrivain, appelé Terre du Milieu.

Pendant ce temps, la carrière de Lily Collins commence à décoller : elle a reçu des accolades pour son film Netflix Okja et pour To The Bone, tous deux sortis plus tôt dans l’année.

L’actrice a donné une performance à couper le souffle dans To The Bone, et elle a révélé qu'elle avait utilisé son propre passé de personne souffrant de troubles alimentaires pour jouer son personnage anorexique, Ellen.

«Même si à l’époque j’étais en rémission depuis plusieurs années, me préparer pour le film m’a permis d’en apprendre plus sur les troubles alimentaires, je suis allée voir des professionnels, a-t-elle dit à Shape Magazine. C’était une nouvelle forme de guérison pour moi. J’ai pu en faire l’expérience en tant qu’Ellen, mais aussi en tant que Lily.»

Collins a aussi signé pour tenir le rôle principal de Halo of Stars, d’Anthony Lucero, et elle rejoint au casting l’actrice de Cendrillon, Holliday Grainger.