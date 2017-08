Power devient un actionnaire influent d’un fonds chinois

Power Corporation du Canada (TSX : POW) et l'une de ses filiales ont complété jeudi l’acquisition de 18 % des actions de la China Asset Management Co., Ltd.

La participation du conglomérat de la famille Desmarais dans cette société chinoise passe donc de 10 à 28 %, du jour au lendemain.

Actionnaire de l’entreprise chinoise depuis 2011, Power Corporation a acheté pour 3,9 % d’actions pour la somme de 179 millions $ CAN, ce qui porte sa participation dans China AMC à 13,9 %.

Par ailleurs, l’une de ses filiales, Placements Mackenzie, s’est elle aussi portée acquéreuse d’actions à hauteur de 13,9 % dans China AMC, pour environ 433 millions $ CAN.

Power Corporation et Placements Mackenzie détiennent donc une participation combinée de 27,8 % dans China AMC.

Cette société de gestion d’actifs a vu le jour en 1998 et est, selon Power Corp., « l’une des premières sociétés de gestion d’actifs à avoir reçu l’approbation de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la Chine ».

Elle est «reconnue comme un chef de file du secteur de la gestion d'actifs chinois avec [...] plus de 40 millions d'investisseurs individuels et 400 mandats institutionnels», a souligné Power.

Affiliée à CITIC Group Corporation, un conglomérat chinois de premier plan avec lequel Power est associée depuis plus de 30 ans, China AMC gère 232 milliards $ d’actifs, en date du 31 décembre dernier.