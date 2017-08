Régis Labeaume déplore le «recul» provoqué par Trump

Le maire Régis Labeaume a livré un vibrant plaidoyer, jeudi, en faveur de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre), victime d’un «recul» depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

En marge des activités de la 13e édition de la Fête Arc-en-ciel à Québec, qui débute ce jeudi, le maire de Québec en avait long à dire sur les actions du président américain à l’égard de cette communauté depuis son élection. Il a dressé un portrait extrêmement sombre.

«Certaines personnes au sud de ce pays sont en train de faire reculer à bien des niveaux certaines valeurs qu’on avait. Je trouve ça terrible ce qui se passe là-bas. Il semble qu’on n’a plus le droit à la différence, que si on n’est pas un Caucasien hétérosexuel, vous n’êtes plus dans le moule. On a l’impression que c’est rendu ça aux États-Unis», a-t-il déploré, critiquant les décisions du président des États-Unis qui «n’ont aucun sens».

«Lui, il dit que les transgenres ne peuvent plus être dans l’armée américaine et le gars qui dirige l’armée américaine dit oui... Ils sont encore là, alors on essaie de se démêler. Ce n’est pas drôle ce qui se passe là. On recule énormément, c’est tout à fait rétrograde, c’est réactionnaire, c’est désolant», a-t-il pesté.

La semaine dernière, le président Trump a ordonné au Pentagone de ne plus recruter de personnes transgenres dans l’armée. Il a cependant laissé le soin au département de la défense de décider du sort de celles et ceux qui sont déjà enrôlés.

«Il ne faut pas arrêter de militer parce que ce n’est vraiment pas réglé et quand tu dis qu’en Amérique, on recule, c’est un très très mauvais signal. Ça fait extrême droite pas mal aussi, c’est un espèce de "package", souvent, ça fait partie de ça», a-t-il renchéri.

«Tout le monde doit être inquiet»

Le maire Labeaume a également fait un amalgame avec les événements qui sont survenus contre la communauté musulmane depuis le début de l’année.

«Tout le monde doit être inquiet actuellement. Là, on me dit que c’est un geste solitaire (NDLR: le véhicule incendié du président du Centre culturel islamique), je le sais, mais ça n’a pas besoin d’être organisé pour être inquiétant. Ça arrive parce qu’il y a un environnement. Il y a des gens qui se permettent des choses qu’ils ne se seraient pas permis avant. C’est de ça qu’il faut s’inquiéter actuellement», a-t-il enchaîné.

La députée péquiste Agnès Maltais, présente aux côtés du maire lors de la levée du drapeau arc-en-ciel dans les jardins de l’hôtel de ville, a encensé son discours.

«Je suis très fière d’être à tes côtés aujourd’hui, a-t-elle dit. On vit deux mondes: la fin de semaine dernière où c’est la violence qui s’exprimait et là, c’est la fête de l’amour. La diversité, c’est ça, c’est le droit de s’aimer. S’il y a des gens qui ont vécu la violence de l’extrême droite, c’est la communauté LGBT», a-t-elle exprimé.

Plusieurs activités sont au menu de la Fête Arc-en-ciel cette année. La traditionnelle marche de solidarité se déroulera dimanche, entre 12 h 30 et 15 h. Le départ est prévu sur le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste. Les marcheurs emprunteront la rue Saint-Jean jusqu’à l’hôtel de ville et compléteront leur parcours en face de l’Assemblée nationale.