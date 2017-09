Roberval forcée de payer un camion de pompiers une deuxième fois

La Ville de Roberval devra dédommager un fabricant de camions de pompiers à la suite de la faillite du concessionnaire chez lequel elle avait acheté le véhicule.

Dans un jugement rendu le 25 juillet, la Cour supérieure condamne la Ville à payer 71 360 $ à Camions Freightliner M.B., une entreprise située à Trois-Rivières.

Roberval devra dédommager cette dernière parce que le concessionnaire jouant le rôle d’intermédiaire entre les deux, Héloc, a fait faillite en 2015. L’entreprise avait reçu la totalité du paiement du camion, mais n’avait pas fini de rembourser le fabricant.

À la suite de cette faillite, Camions Freightliner M.B. a intenté des poursuites judiciaires contre Roberval et a obtenu gain de cause. La cour a estimé que c’était le fabricant qui était encore le propriétaire du camion de pompiers. La Ville a donc 30 jours pour dédommager l’entreprise.

«Pas de bon sens»

Le maire Guy Larouche, lui, n’entend pas se laisser faire. La municipalité va contester le jugement devant la Cour d’appel du Québec. «Ça n’a pas de bon sens, on l’a déjà payé, le camion», a-t-il indiqué.

Selon M. Larouche, ce jugement a une portée d’une grande ampleur. «Ce dossier est inconcevable. Si on perd, il peut faire jurisprudence. Ça aurait des conséquences pour toutes les municipalités et même la population en général», a indiqué le maire en faisant valoir son expérience professionnelle dans la vente de voitures.

Camion en garantie

«Personne n’achète un véhicule neuf et ne va consulter le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM)», a raconté M. Larouche en guise de justification.

Le RDPRM est une base de données qui permet de savoir si certains biens ont été donnés en garantie ou font l’objet d’une dette. C’était le cas du camion acheté par la Ville et c’est ce qui explique pourquoi Roberval devra débourser une somme qui représente 50 % de sa valeur totale.

Demande d'aide

La Ville a fait une demande à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour obtenir de l’aide lors de l’appel. L’UMQ confirme avoir reçu le dossier de la Ville de Roberval, mais ne peut pas dire si elle sera en mesure de contribuer à la défense de Roberval.

Le conseiller aux communications de l’UMQ, Patrick Lemieux, précise qu’un «comité se réunit et évalue toutes les demandes qui lui sont faites. Nous aidons les municipalités à se défendre quand on juge qu’une cause peut avoir un impact sur tous nos membres».