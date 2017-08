Sept tours relais seront installées en Haute-Mauricie

Les problèmes de communication cellulaire sur la route 155, en Haute-Mauricie, sont sur le point d'être réglés.

Sept autres tours relais seront élevées de Trois-Rives à Lac-Édouard, en passant par Hervey Jonction et même jusqu'à Parent.

Un segment d'au moins 50 kilomètres sera couvert intégralement d'un côté et de l'autre de la ville de La Tuque.

«C'est une excellente nouvelle», s’est réjouie jeudi la ministre Julie Boulet.

«C'est quelque chose qu'on attendait depuis fort longtemps et qui va répondre en grande partie aux impératifs de sécurité sur cette route-là», a-t-elle ajouté.

Québec et Ottawa financent la presque totalité des 27 millions $ qui seront nécessaires pour parfaire le réseau. Dans les faits, on fait d'une pierre deux coups puisque la couverture cellulaire va être rendue possible par l'expansion de la desserte du service internet à haute vitesse dans des secteurs isolés qui en sont privés.

Les tours connectées à la fibre optique relaieront un signal WiFi disponible pour les utilisateurs d'appareils cellulaires sur la route.

«Pour moi, c'est l'annonce clé au niveau économique et au niveau social de la région», a observé le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne.

Il y a deux semaines, une motocycliste gravement blessée le long de la route allant vers Lac Édouard avait attendu presque 24 h avant de recevoir du secours. Cette route sera dorénavant desservie par la téléphonie cellulaire.