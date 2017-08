«Si nous n’avions pas été près, l’enfant ne serait plus de ce monde»

Le bébé extirpé d’un appartement en feu, la nuit dernière, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, doit la vie à des policiers qui n’ont écouté que leur courage.

Des agents du Service de police de la Ville de Montréal se trouvaient près des lieux par hasard, quand ils ont été appelés à se rendre dans l’immeuble enfumé.



Erik Peters/AGENCE QMI

«On était déjà là pour une intervention policière auprès d’un homme barricadé», a raconté le sergent Hugues Thibault sur les ondes de LCN. Après avoir terminé, ils ramassaient leur matériel avant de quitter les lieux quand «soudainement, des gens sont sortis d’un bloc à appartements en criant: ‘’Il y a le feu! Il y a le feu!’’», a-t-il relaté.

Mal équipés et dans le brouhaha le plus total, les policiers n’ont pourtant pas hésité à s’emparer des extincteurs qui se trouvaient dans leurs véhicules avant de pénétrer dans l’immeuble. Ils ont d’ailleurs dû chercher avant de trouver l’appartement où se trouvait l’origine du brasier, au troisième étage. C’est aussi à cet endroit que se trouvait la fillette âgée d’un an, en grand danger.

«On entendait le bébé pleurer»

La porte, déjà ouverte, laissait entrevoir une épaisse fumée à l’intérieur. «On ne voyait absolument rien, on ne voyait même pas le bout de notre main en étendant le bras», a poursuivi le sergent Thibault.

«Par contre, on voyait une lueur à l’autre bout de l’appartement»: c’était le brasier, qui se trouvait vers l’arrière.

Déjà en montant vers le logement en question, «on entendait le bébé pleurer», rapporte-t-il. Par ailleurs, «c’était extrêmement chaud».

Les policiers se sont alors scindés en deux groupes. Le premier s’est frayé un chemin en passant par le deuxième étage pour rejoindre l’entrée arrière, où le feu roulait déjà au plafond, «comme on peut voir dans les films... C’était assez impressionnant».

Ils ont dû vider une douzaine d’extincteurs successivement pour contrôler le feu qui provenait de la cuisinière.

Pendant ce temps-là, les policiers de l’autre groupe rampaient au sol de l'appartement, tour à tour, «pour essayer de trouver l’enfant qui pleurait dans une pièce qu’on ne voyait pas». «Ils se relayaient un après l’autre pour être capables de se rendre de plus en plus loin et ressortaient pour aller respirer avant de retourner».

«À un moment donné, un policier s’est rendu proche du bébé, il a mis la main dessus et il a réussi à l’extirper de là», a raconté M. Thibault. À partir de là, les ambulanciers ont pris le relais. «Heureusement, l’enfant va très bien présentement.»

Sauvé in extremis

Le sergent, qui a vécu l’événement aux premières loges en faisant preuve d’un grand sang-froid, souhaite rester humble et insiste pour dire que ce sauvetage a été un véritable «travail d’équipe».

Il reconnaît néanmoins que c’est une «circonstance exceptionnelle que nous ayons été là» pour sauver le bébé et les résidants, dont certains étaient profondément endormis.

«Si nous n’avions pas été à proximité, l’enfant ne serait plus de ce monde, et je vous dirais que malheureusement, il y aurait possiblement d’autres victimes, car il n’y avait à peu près pas de détecteurs de fumée dans ces appartements-là», a déploré Hugues Thibault.

Jeudi matin, la gardienne de la fillette a été arrêtée et des accusations pourraient être déposées contre elle, puisque selon toute vraisemblance, elle se serait absentée du logement où se trouvait la petite quand le feu a pris naissance.