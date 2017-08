«Tout le monde doit être bien chez soi ici à Québec»

L’imam de Saint-Jean-sur-Richelieu, Hassan Guillet, est choqué et attristé par l’incendie criminel du véhicule du président du Centre culturel islamique de Québec, mais il n’est pas surpris.

«Comme le maire Labeaume l’a dit hier, ce n’est plus un acte isolé, c’est une série d’actes. Il y a eu de l’accumulation avec l’attaque terroriste le 29 janvier. Il y avait déjà eu une série d’attaques et ça continue. Il faut que ça arrête», dénonce M. Guillet.

Ce dernier ne veut pas s’avancer sur le pourquoi les actes haineux sont perpétrés à Québec plus qu’ailleurs dans la province. «Il faut demander au maire Labeaume ou aux gens qui y vivent», se borne-t-il à dire.

«Les gens de Québec sont de plus en plus dans un état de siège. Certains individus ou groupuscules ne veulent pas que le Québec vive en harmonie, que tous les Québécois travaillent ensemble en paix et ils se manifestent», ajoute l’imam.

«Quand c’était verbalement, c’était dérangeant, mais acceptable, mais quand il y a des incendies criminels, des attentats terroristes où des citoyens innocents meurent parce qu’ils pratiquent une certaine religion que d’autres n’aiment pas, c’est très grave», dénonce-t-il.

Tout le monde a un rôle à jouer pour changer les choses croit Hassan Guillet. «Les politiciens doivent faire moins de politique sur le dos des minorités. Les journalistes doivent informer les gens et éviter les amalgames, les accusations par association et la responsabilité des citoyens est d’arrêter d’être la majorité silencieuse.»

Le Québec n’est pas différent avance l’imam. «Il y a du racisme partout. [...] Les gens qui ont du bon sens et qui ne sont pas racistes sont la majorité. Quelqu’un qui regarde le Québec de l’extérieur va penser injustement et malheureusement que ce n’est pas le cas. Notre responsabilité est d’arrêter la majorité», formule Hassan Guillet.

Il faut que tous les citoyens du Québec se sentent en sécurité soutient l’imam, et ce, indépendamment de leur religion et de leur origine ethnique. «Tout le monde doit être bien chez soi ici à Québec.»