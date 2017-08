Troisième lien: de l’électoralisme, selon Maltais

La sortie du gouvernement Couillard sur le troisième lien mercredi est «purement électoraliste», affirme la députée péquiste Agnès Maltais.

«Il y a une élection partielle dans Louis-Hébert, alors les libéraux promettent un troisième lien. Ils ne savent pas où, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas quand et ils ne savent pas combien ça va coûter», a lancé la responsable de la Capitale-Nationale à l’entrée du caucus présessionnel du Parti québécois à Saint-Eustache jeudi matin.

La veille, les ministres Laurent Lessard et François Blais ont assuré qu’un nouveau lien routier entre Québec et Lévis verra le jour, sans offrir plus de précisions.

«Tout ça, c’est pour faire oublier que sur huit millions de Québécois que la seule personne qu’ils ont trouvé comme candidature, c’est Éric Tétreault, un ancien de l’équipe Charest des années mémorables de la corruption», estime la députée de Taschereau.

Pourtant, Agnès Maltais n’avait pas non plus de plan concret à présenter aux citoyens de la région de Québec. «On va attendre le bureau de projet», a-t-elle lancé aux reporters.

La députée n’a pas non plus voulu dire si elle appuie la création d’un nouveau lien routier pour relier les deux rives. «On verra la réaction du bureau de projet, a-t-elle insisté. Mais moi, je pense que [...] l’urgence c’est le transport collectif.»