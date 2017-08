Un appui pour les producteurs laitiers

Le député conservateur Luc Berthold a rencontré une dizaine de producteurs laitiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean jeudi après-midi pour dénoncer l'interruption du programme d'investissement pour les fermes laitières, mis sur pied par le gouvernement fédéral.

La première fenêtre de réception des demandes de financement afin de mettre à niveau les fermes du pays s'est terminée subitement mardi, seulement huit jours après son entrée en vigueur.

M. Bertold compte bien faire pression sur le gouvernement Trudeau pour que les choses changent.

«On va se ramasser dans cinq ans avec 10 % des fermes qui vont être modernisées contre 90 % qui ne le seront pas, a-t-il dénoncé. Non seulement les producteurs auront à faire face aux fromages provenant de l'Europe, mais ils devront faire compétition entre eux d'une manière inéquitable et déloyale. On a voulu moderniser les fermes, qu'on le fasse correctement pour tout le monde équitablement.»

Selon les producteurs laitiers, le programme, qui sert à prévenir les répercussions de l'Accord économique et commercial entre le Canada et l'Union européenne, est loin d'être suffisant pour les 12 000 fermes du Canada.

Ils demandent donc au gouvernement de revoir les grandes lignes du programme.

L'Accord entre le Canada et l'Union européenne pourrait avoir de graves conséquences sur les producteurs laitiers du Canada. Leurs pertes économiques pourraient être de 110 à 150 millions $ par année.