Un inspecteur général à Longueuil

Après Montréal, Laval et Saint-Jérôme, voilà que la Ville de Longueuil vient de lancer un processus pour se doter d'un «chien de garde» qui surveillera le processus d'octroi de contrats.

Le comité exécutif de la Ville de Longueuil a donné cette semaine le mandat à la direction générale de lancer les travaux menant à la création d'un Bureau d'inspection contractuelle (BIC), un mécanisme d'inspection indépendant concernant l'octroi et l'exécution de tout contrat avec les fournisseurs de la Ville. Cet organisme, dont la mise en place est souhaitée pour le début 2018, veillera notamment à la lutte à la corruption et à la collusion dans toutes les étapes du processus contractuel.

Comme l'affirme la mairesse Caroline St-Hilaire, son administration a plutôt été épargnée en ce qui à trait aux scandales. «Notre administration a toujours su agir en fonction des plus hauts standards d'éthique et nous sommes extrêmement fiers que Longueuil ait su éviter certains dérapages qui ont ébranlé le monde municipal ces dernières années», a dit la mairesse dans un communiqué.

«La corruption et la collusion sont des fléaux universels, et nous ne devons jamais baisser la garde. C'est pourquoi nous croyons qu'un Bureau d'inspection contractuelle sera un ajout important aux outils dont nous disposons déjà pour assurer l'intégrité de notre processus contractuel. Il s'agit d'une formule permanente qui aura un maximum d'impact et qui peut être mise en place rapidement», a conclu la mairesse.

La Ville de Longueuil octroie en moyenne 350 nouveaux contrats annuellement à la suite d'appels d'offres représentant environ 120 M$.