Un Lavallois de 56 ans porté disparu

Jose Euglio Madronero, 56 ans, de Laval, est porté disparu depuis mercredi alors qu'il circulait à vélo.

La police demande à la population d’ouvrir l’œil pour permettre de retrouver l’homme qui a été vu pour la dernière fois en milieu de matinée, mercredi, dans le secteur de Chomedey. Sa bicyclette est bleu marine.

Selon le Service de police de Laval, «son état de santé donne à sa famille des raisons de craindre pour sa sécurité», a-t-on précisé par communiqué.

Le disparu est un homme blanc, au teint pâle, qui parle français et anglais. Il mesure 1m68 (5’6’’) et pèse environ 81,8 kg (180 lb). Il a les cheveux gris, les yeux bruns et il porte des lunettes pour la vue. Au moment de sa disparition, il portait un chandail à capuchon bleu marin, des pantalons courts gris, des souliers de course bruns et un chapeau brun de style armé.

Toute information permettant de retrouver cet homme sera traitée confidentiellement via la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou via le 911, en mentionnant le dossier LVL 170831 026.