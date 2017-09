Clocher de l'église Saint-Sauveur: les forts vents compliquent les manœuvres

Les forts vents ont compliqué vendredi les manœuvres pour sauver le clocher de l’église Saint-Sauveur, qui menace de s’écrouler depuis le début de la semaine à Québec.

Des évacuations sont nécessaires dans le secteur en raison du danger. La cour de l’école primaire est interdite d’accès même si la sécurité des enfants est assurée à l’intérieur du bâtiment. La commission scolaire a été informée des mesures à prendre.

«Ce matin, la croix a été enlevée, c’est un poids d’environ 1000 livres. Nous avons une évacuation préventive d’une vingtaine de personnes qui étaient dans le presbytère. Deux haubans ont été installés pour solidifier la structure et un troisième doit être installé, mais présentement les vents sont forts et on attend», a expliqué Bill Noonan, le porte-parole des pompiers.

La plus récente mise à jour de la situation a été faite vendredi après-midi vers 15 h.

La sécurité des travailleurs et des citoyens reste la priorité, a ajouté le pompier. Le périmètre a été élargi et d’autres rues voisines sont fermées à la circulation. Les opérations visent présentement à stabiliser la structure.

Il pourrait en coûter jusqu’à 1,4 million $ à la paroisse Saint-Sauveur pour sauver le clocher de son église.

La paroisse fait face à un défi colossal puisqu’elle envisageait encore récemment des travaux de réfection estimés tout au plus à 147 000 $. Elle disposait pour ce faire d’un appui financier du provincial de 100 000 $.

Mais voilà, la structure qui s’élève à plus de 50 mètres dans les airs ressemble à la tour de Pise depuis lundi.

Le clocher retiré

Une opération d’envergure s’est mise en branle jeudi pour stabiliser le clocher dans un premier temps, à l’aide de câbles d’aciers fixés à la structure, puis pour le démanteler, une entreprise complexe qui pourrait durer plusieurs jours.

Si tout va bien, l’église retrouvera son clocher, qui date de 1892, au printemps prochain.