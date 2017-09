Labeaume ne veut pas d’une escouade contre les crimes haineux

Régis Labeaume a réitéré sa confiance à l’égard des policiers du SPVQ, vendredi, jugeant inutile de «faire du spectacle» en mettant sur pied une escouade spécialisée contre les crimes haineux à Québec.

Le maire de Québec, qui n’a pas du tout l’intention d’aller dans cette voie, a justifié à nouveau sa position, au lendemain de sa sortie sur cet enjeu, en réponse à la suggestion de membres de la communauté musulmane qui réclament une unité dédiée.

«On l’a la formation. Ça serait facile de faire une "fake news" pour faire du spectacle...On crée une escouade, on prend dix enquêteurs puis on met un label «Escouade contre la radicalisation». Mais c’est l’escouade des crimes majeurs qui est là-dessus et, je vous le répète, ils sont en lien avec la SQ, avec la GRC, avec les corps policiers qui ont connu ces événements haineux», a déclaré Régis Labeaume lors d’une mêlée de presse à l’hôtel de ville.

«La GRC, c’est une police nationale qui est en relation avec les autres pays alors la connaissance circule. Je veux juste vous dire que ça aurait été facile de vous dire oui, hier [jeudi], ça aurait été simple. Mais on ne veut pas faire de spectacle là-dedans», a-t-il insisté.

«L’important, c’est que nos policiers, nos enquêteurs connaissent les sujets, connaissent les dynamiques, s’inspirent de ce qui se fait ailleurs et aient la formation adéquate. Actuellement, ça se fait.»

Pressé de questions par une journaliste, le maire l’a invitée à éviter les comparaisons avec d’autres grandes villes comme Montréal, Toronto et Vancouver. «C’est parce qu’on n’a pas les mêmes populations. Il ne faut pas se tromper. Allez à Vancouver, allez à Toronto. On n’a pas la même mixité non plus. En même temps, je ne veux pas en rajouter. Là, cette semaine, c’est suffisant, je ne veux pas en rajouter...», a-t-il laissé tomber.

Pas question non plus de subventionner une antenne du Centre de prévention de la radicalisation à Québec, a-t-il réaffirmé, même si la Ville de Gatineau a annoncé son intention d’ouvrir la sienne.