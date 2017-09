Des flocons sont tombés dans la Réserve faunique des Laurentides cette nuit

L’automne semble pressé de s’installer sur le Québec, alors que certaines régions ont déjà connu, dans la nuit de jeudi à vendredi, leur première chute de neige, notamment dans la Réserve faunique des Laurentides.

Quelques flocons sont tombés sur la route 175 comme en témoignent les images captées par le chasseur de tempêtes Mathieu Bordage à l’approche de L’Étape, à mi-chemin entre la région de Québec et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Au petit matin, le mercure oscillait entre 1 et 3 degrés, entraînant quelques averses de neige, sans toutefois que celle-ci s’accumule au sol. Un tapis blanc était tout de même visible sur la végétation.

«Ce n’est pas courant, mais ce n’est pas anormal non plus, ça c’est déjà vu. Le mois de septembre, c’est l’automne qui s’installe et on a moins de soleil, donc l’écart de température se creuse entre les nuits, qui deviennent assez froides, et les journées qui demeurent confortables», a commenté Amélie Bertrand, météorologue chez Environnement Canada.

Dans de telles conditions, les terrains montagneux sont plus susceptibles de recevoir quelques flocons.