Des roulottes pour les demandeurs d'asile cet hiver

Le gouvernement du Canada lance un appel d'offres pour doter la frontière de Saint-Bernard-de-Lacolle de roulottes «hivernisées» pour héberger les migrants qui continuent d'arriver au pays en provenance des États-Unis, a appris TVA Nouvelles.

Dans l'appel d'offres, on demande aux fournisseurs des unités d'habitation pour l'hébergement de 200 personnes, pour le compte de l'Agence des services frontaliers du Canada, à Saint-Bernard-de-Lacolle.

«Les installations seront constituées de structures isolées, étanches et chauffées assurant un bon niveau de confort, en toutes saisons, et rencontrant les exigences de la partie 9 du Code national du bâtiment 2015. Les installations doivent abriter principalement les espaces suivants: espaces pour dormir (chambres ou dortoirs), espaces pour s'alimenter (salle à manger et espaces pour les services alimentaires), espaces de séjour et de repos, services sanitaires (toilettes, lavabos et douches), et espaces pour les services connexes (buanderie, clinique, distribution de fournitures). Prendre note que le site ne possède aucune infrastructure de drainage pluvial et sanitaire et d'alimentation d'eau potable», écrit-on.

Quant à l'échéancier, les installations doivent être opérationnelles 6 semaines après l'octroi du contrat. TVA Nouvelles tente de connaître l'enveloppe budgétaire liée à ce projet.