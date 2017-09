Il fuit la police et se retrouve à côté d'un requin

Un jeune homme qui a voulu se sauver des policiers en s'enfuyant à la nage s'est retrouvé dans une situation particulièrement dangereuse lorsqu'il s'est retrouvé juste à côté d'un requin!

Zachary Kingsbury, 20 ans, a été interpellé par les agents d'Oak Island en Caroline du Nord parce qu'ils ont vu de la marchandise de contrebande dans sa voiture.

Il a décidé de fuir les policiers et s'est mis à nager dans l'océan.

Sur une vidéo filmée par un drone et rendue disponible par les autorités, on peut voir le suspect qui est rendu à 4000 pieds. Tout près de lui, on peut voir l'inquiétante silhouette du requin.

Il a été arrêté un peu plus tard ce soir-là.