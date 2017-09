Il meurt après avoir été atteint à la tête par une balle de softball

Un père de famille de 32 ans est mort après avoir été heurté derrière la tête par une balle lors d’un match de balle-molle sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Chris Godfrey, 32 ans, qui vivait à Courtenay, a été blessé lors d’un tournoi-bénéfice tenu le 19 août au parc Lewis de cette municipalité de l’île de Vancouver, a rapporté le «Vancouver Sun».

Le drame s’est produit quand la victime, qui courait vers le premier but après avoir frappé la balle, a reçu l’objet (un relais) derrière la tête pendant la partie.

M. Godgrey a subi une chirurgie au cerveau et était maintenu en vie artificiellement depuis son hospitalisation dans une condition critique. Selon le quotidien, il ne portait pas de casque, ce qui n’est pas rare au softball, mais des ligues locales songeraient maintenant à rendre cette protection obligatoire à la suite de cet accident fatal.

Depuis, des amis et des membres de la famille de ce père d’une fille d’un an, prénommée Faith, ont lancé une campagne de financement pour soutenir sa conjointe endeuillée, Amanda. Vendredi midi, sur le site GoFundMe, les dons atteignaient plus de 42 000 $ sur un objectif de 50 000 $.

Selon le mot accompagnant la campagne de financement, M. Godfrey s’est éteint paisiblement, dans un hôpital, en présence de sa famille.