La gardienne du bébé était rarement à jeun, selon un proche

Quelques heures avant l’incendie qui a failli coûter la vie à un bébé de seulement 12 mois dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, sa gardienne a été vue intoxiquée en train de promener la fillette dans sa poussette, mercredi.

C’est le témoignage troublant qu’a livré un proche de Josée Milot, cette gardienne qui a laissé le bébé qu’elle gardait seul dans l’appartement où un feu de cuisson s’est déclaré.

Raymond Bradette a supplié la femme intoxiquée de donner le bébé à une personne qui était en mesure de s’en occuper, mais celle-ci lui a dit de ne pas s’inquiéter.

«Je l’ai vue traverser la rue en courant avec le bébé. J'ai dit ''écoute Josée tu n’es pas en état de garder un bébé.'' Elle me répond : ''Non, non je ne suis pas si pire''. J’ai dit: ''en tout cas, moi si j’étais la mère je ne t’aurais pas laissé mon bébé''», a commenté l’ancien voisin.

Facebook | TVA Nouvelles

Selon M. Bradette, Josée Milot était nerveuse, et elle bougeait de façon saccadée.

«Tu voyais qu’elle n’était pas en état de garder un bébé. Elle était probablement intoxiquée, selon moi. »

Il ajoute que l’enfant semblait bien lorsqu’il a rencontré la femme dans la rue, quelques heures avant le drame.

«Elle souriait, elle avait l’air en pleine forme», précise le témoin.

Selon d’autres voisins rencontrés, l’enfant avait développé une relation d’attachement avec la toxicomane qui s’occupait d’elle.

PASCAL GIRARD/AGENCE QMI Un incendie causé par un chaudron d’huile laissé sans surveillance s’est déclaré dans un immeuble à logements de la rue Hochelaga, à l’intersection de la rue French, dans l’arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, vers 23 h samedi, à Montréal. Photo prise le 27 novembre 2015. PASCAL GIRARD/AGENCE QMI

«Si j’avais connu la mère, j’aurais pris le bébé, je l’aurais mis dans mon camion, et je lui aurais amené à sa mère. ’ Mais je ne savais pas que la mère était à Toronto. En même temps si tu regardes son état à elle en général... c’est ben rare qu’elle était à jeun. Si j’avais été la mère, je n’aurais pas laissé mon bébé à cette femme-là», assure-t-il.

Raymond Bradette a connu la femme aux nombreux antécédents criminels alors qu’ils étaient voisins.

La gardienne, Josée Milot a été pour bris d’engagement. Elle devrait comparaître vendredi en après-midi au palais de justice de Montréal.