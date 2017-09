La Maison et la Fondation Jean Lapointe célèbrent 35 ans

Le comédien Jean Lapointe a reçu jeudi soir un certificat de Citoyen d’honneur de la Ville de Montréal alors qu’on célébrait le 35e anniversaire de la Maison et de la Fondation Jean Lapointe, qu’il a contribué à mettre sur pied pour aider les personnes ayant des problèmes de consommation.

«Après 35 ans, je suis encore impressionné de voir le chemin parcouru et de constater que l'engagement à aider ceux et celles qui souffrent d'une dépendance est toujours aussi vivant et nous permet de regarder l'avenir avec une confiance renouvelée», a dit M. Lapointe devant 200 invités qui participaient à un 5 à 7 dans les locaux de la Maison Jean Lapointe, dans le Vieux-Montréal.

Parmi ceux-ci, on retrouvait le maire de Montréal, Denis Coderre, ainsi que le comédien Marcel Sabourin, un ami de longue date de Jean Lapointe qui lui a rendu hommage en prenant la parole. Il y avait aussi Jean-Pierre Ferland, qui a livré trois chansons, dont «Modern Hotel», laquelle rappelait le duo chanté avec Jean Lapointe lors de la fermeture des téléthons Jean Lapointe, de 1986 à 1998.

À cette occasion, la Maison Jean Lapointe a dévoilé un «Mur des bâtisseurs», qui fait un clin d’œil à ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la pérennité de cette ressource d’aide. Une toile originale du peintre canadien John F. Marok, que M. Lapointe a baptisé «Espérance», a aussi été présentée. De plus, le livre «Chez vous, on t’aime déjà» a été lancé. Il se penche sur l’évolution du traitement des dépendances au Québec et à la Maison et à la Fondation Jean Lapointe.

La Maison et la Fondation Jean Lapointe souhaitent notamment, au cours des prochaines années, faire en sorte que le volet prévention «continue de prendre de l’ampleur», a-t-on précisé par communiqué, vendredi, «avec comme objectif d'offrir aux jeunes en milieu scolaire des activités de prévention des risques liés à la consommation d'alcool et de drogues tout au long du secondaire, la période de leur vie où ils sont le plus vulnérables».

«La Fondation Jean Lapointe soutient activement la Maison Jean Lapointe, reconnue aujourd'hui comme le centre par excellence de la réadaptation des toxicomanies, du jeu pathologique et de la prévention de ces problématiques au Québec, a indiqué Annie Papageorgiou, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe. Les changements de comportement demandent des efforts soutenus et une étroite collaboration entre le traitement et la prévention. Ensemble, nous comptons poursuivre notre mission pour encore au moins 35 ans.»