Le maire de Sainte-Julienne condamné par la Cour du Québec

Le maire de Sainte-Julienne, Marcel Jetté, a été condamné par la Cour du Québec parce qu'il a contrevenu à la loi en matière de contributions électorales.

Le tribunal le condamne à payer une amende de 500$ dans chacun des dossiers.

Le Directeur général des élections du Québec reprochait à Marcel Jetté d’avoir sollicité en 2009 une contribution électorale à deux de ses candidats, Jocelyne Larose et Jean-Pierre Charron, sans être le représentant officiel du parti Équipe Marcel Jetté et sans détenir un certificat de solliciteuré. Il a ainsi contrevenu à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Le Directeur général des élections lui reproche également d'avoir aidé en 2009 un autre candidat, Lucien Thibodeau, à faire une contribution autrement qu'à ses propres biens. M. Jetté a indiqué au tribunal qu'il ne sollicitait pas ses candidats à contribuer mais plutôt qu’il les sensibilisait à le faire et les conscientisait à l'importance de donner l'exemple à la population.

Le tribunal ne l'a toutefois pas cru. Marcel Jetté songerait à aller en appel.