Le prédateur sexuel présumé arrêté grâce au logiciel espion des parents

Accusé d’agression sexuelle, le suspect Pascal Montembeault, 37 ans, de Trois-Rivières sévirait-il encore sur les sites de rencontres pour adolescents si ce n’était de la vigilance des parents d’une jeune fille de 14 ans qu’il aurait violée à Sherbrooke?

Les parents de la victime avaient eu la présence d’esprit de munir l’ordinateur de l'adolescente d’un logiciel espion qui lui permettait d’emmagasiner ce que faisait leur fille sur internet et les réseaux sociaux.

«On lui a expliqué que l’on n’irait pas fouiller dans son ordinateur sauf si on avait de gros doutes qu’elle pouvait se mettre en danger», a fait savoir la mère à TVA Nouvelles.

C’est comme ça que les policiers ont pu savoir que Montembeault aurait utilisé le pseudonyme Marc-André, 17 ans, pour établir le contact avec l'adolescente sur le site rencontre-ados.net, un site pour les 13-25 ans fondé en 1986 par un ado de 16 ans qui se fait appeler aujourd’hui Dr. Love.

D’après ce qu’a appris TVA Nouvelles, le suspect et l’adolescente ont échangé du matériel pornographique par Skype durant 24 ou 48 heures avant de se fixer rendez-vous à Sherbrooke. Le Trifluvien serait allé chercher l’ado à l’école et l’aurait conduite au parc Atto-Beaver où il l’aurait violée.

«Jusqu’à un certain âge, il est bon d’avoir un logiciel de contrôle parental qui empêche d’aller sur certains sites. Puis, ultimement de mettre un logiciel qui emmagasine toutes les actions dans l’ordinateur, mais pas dans le but d’épier l’enfant en temps réel», nuance le spécialiste François Charron. Il rappelle qu’il est important d’établir une relation de confiance avec son enfant et de demeurer vigilant.

Pascal Montembault a été accusé hier de leurre informatique, contacts sexuels et initiation à des contacts sexuels, possession et publication de pornographie juvénile, agression sexuelle et possession de stupéfiants.