Nombreux travaux à Montréal ce week-end

De nombreux travaux provoqueront des entraves à la circulation au cours du week-end de la fête du Travail à Montréal. Voici les routes à éviter.

Les travaux se poursuivent sur l’échangeur Turcot, la bretelle de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136 est sera complètement fermée de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h. La bretelle de l’autoroute 20 est (du Souvenir) pour la route 136 est, sera elle aussi inaccessible selon le même horaire. Les automobilistes pourront faire un détour via la bretelle de l’autoroute 15 sud, sortie 57 ouest, autoroute 10 ouest, rue Duke et l’autoroute 720 est ou la rue Saint-Antoine.

L’échangeur Saint-Pierre ne sera pas en reste puisque la bretelle de la route 138 est (venant du pont Honoré-Mercier) pour l’autoroute 20 est (centre-ville) sera complètement fermée de vendredi 23 h à mardi 5 h. Un détour sera possible via la bretelle de l’autoroute 20 ouest, rue Richmond, demi-tour à 1re Avenue boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph, rue Notre-Dame, boulevard Angrignon et autoroute 20 est.

L’autoroute 20 en direction est fermera deux voies sur trois, entre l’échangeur Saint-Pierre et le boulevard Angrignon, de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

À Montréal, la rue Notre-Dame sera complètement fermée, dans les deux directions, entre le boulevard Monk et la rue Saint-Rémi, de vendredi 20 h à lundi 5 h. Les automobilistes devront passer par le boulevard Monk, la rue Saint-Patrick, rue Cabot et rue Saint-Rémi.

La rue Saint-Rémi sera complètement fermée, dans les deux directions, entre les rues Cazelais et Saint-Jacques, de vendredi 20 h à lundi 5 h. De nombreux détours seront possibles. En venant de la rue Saint-Jacques, direction ouest, il sera possible de passer par le boulevard Décarie, boulevard De Maisonneuve, rue Sainte-Catherine, chemin Glen, rue Saint-Jacques, place Saint-Henri, rue Notre-Dame et rue Saint-Rémi. Ou encore, en venant de la rue Saint-Jacques, direction est : rue Saint-Jacques, place Saint-Henri, rue Notre-Dame et rue Saint-Rémi. En venant de la rue Notre-Dame, direction est, il sera possible de passer par la rue Sainte-Marguerite, rue Saint-Jacques, rue Bel-Air et rue Saint-Antoine. En venant de la rue Notre-Dame, direction ouest: rue Saint-Rémi, rue Saint-Ambroise, rue De Courcelle, rue Notre-Dame, rue Sainte-Marguerite, rue Saint-Jacques, rue Bel-Air et rue Saint-Antoine.

Rappelons que jusqu’au 10 octobre, la rue Saint-Rémi est fermée entre les rues Turcot et Cazelais.

L’autoroute 15, en direction sud, sera fermée à la sortie 60 (rue Wellington, rue de l’Église) de vendredi 23 h à mardi 5 h. Un détour est prévu avant la sortie fermée via la sortie 61 pour l’avenue Atwater, boulevard Lasalle et la rue Wellington ou de l’Église.

En direction nord, l’autoroute 15 fermera une voie sur trois, à la hauteur de l’Île-des-Sœurs à partir de vendredi 23 h 59 et jusqu’à dimanche 21 h.

L’autoroute 520 ouest sera complètement fermée, entre la sortie 4 (montée de Liesse autoroute 13) et l’entrée de l’autoroute 13, samedi entre 7 h à 15 h. À noter que l’entrée de la montée de Liesse et la voie de gauche en direction est seront fermées selon le même horaire.

À Longueuil, le boulevard Taschereau (route 134) en direction est, sera complètement fermée à la sortie pour le boulevard La Fayette, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est possible à la sortie pour le boulevard La Fayette, voie de desserte boulevard Taschereau, rue Saint-Laurent, place Charles-Le-Moyne et entrée pour le boulevard Taschereau menant à la route 132 Est ou Ouest.

Au niveau du pont Jacques-Cartier, cette entrave implique la fermeture de deux bretelles majeures: la bretelle pour le pont Jean-Cartier vers Montréal, ainsi que la bretelle vers la route 132 est (en direction de Québec) et vers la route 132 ouest (en direction de La Prairie). Un détour est prévu via la rue Saint-Laurent et l’entrée à la hauteur de la rue Sainte-Hélène.

Aussi, à la sortie du pont Jacques-Cartier, la bretelle menant vers la route 132 Est et Ouest, fermera une voie sur deux, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Pour finir, à Brossard, la route 132 est fermera deux voies sur trois à la hauteur du pont Champlain, de vendredi 22 h à lundi 1 h. À noter également la fermeture d’une voie sur deux, du boulevard Marie-Victorin en direction est, selon le même horaire.

Ainsi que la fermeture complète du boulevard Taschereau, de vendredi 23 h à samedi 1 h et de dimanche 23 h à lundi 1 h, empêchant l’accès au pont Champlain en direction de Montréal. Un détour sera cependant possible via l’autoroute 10 est, demi-tour à la sortie 8 (boulevard Taschereau)/ autoroute 10 ouest.