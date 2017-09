Patrick Watson célèbre son quartier

Patrick Watson et sa bande s’inscrivent dans l’imposante liste d’artistes qui donneront le coup d’envoi à la toute première édition du Mile Ex End Musique Montréal. Un événement qui se déroulera ce week-end dans le quartier où vit lui-même l’auteur de «The Great Escape».

«C’était normal de faire quelque chose de spécial pour ma ville, surtout si je ne veux pas être gêné d’aller à l’épicerie, lance à la rigolade le musicien avant de décrire la proposition qu’il réserve au public qui se déplacera pour l’entendre dimanche soir. Parce que le paysage est déjà très industriel, nous pensons jouer sur les contrastes en optant davantage pour une formule acoustique qu’électrique.»

Un chœur

«J’emmène sur scène un peu de mon répertoire - de presque 20 ans - et un chœur d’une vingtaine de personnes, juste pour donner au tout une touche spéciale. Après le concert au pied du mont Royal, c’est bien de se produire dans un autre bel endroit», dit le chanteur qui a aussi pris part le 19 août dernier au spectacle Montréal symphonique dirigé par le chef Simon Leclerc devant quelque 85 000 spectateurs.

«On s’attend à voir des familles des environs, mais aussi des gens d’un peu partout, en raison de l’alignement d’artistes qui est assez solide, avec City and Colour, Cat Power, Godspeed You! Black Emperor». N’empêche que l’achalandage sera assurément à moindre échelle, puisque la capacité maximale du site est de 10 000 personnes.

«J’ai eu un été assez occupé, notamment avec le 150e anniversaire du Canada à Ottawa. Ce week-end sera l’une de mes dernières prestations avant de me consacrer à l’enregistrement de mon prochain album», son sixième depuis «Love Songs for Robots», paru en 2015. «De jouer sous le viaduc sera très amusant», conclut-il.

Viaduc Van Horne

Même enthousiasme de la part du président de la maison de disque La Tribu, Claude Larivée, aussi membre du collectif MishMash à l’origine du nouveau festival, aux côtés d’Alexandre Taillefer et Picknic Électronik. «C’est un rêve pour nous de tenir un événement dans ce coin-là. C’est le quartier de mon enfance. Et, quand j’étais petit, ce que je voyais, c’était le coucher de soleil sur le viaduc. C’est aussi en quelque sorte le berceau de la scène indépendante», détaille le programmeur qui, avec Caroline Johnson, a préparé deux jours garnis de coups sûrs.

«C’est l’fun d’être à la jonction de quartiers importants, dont le Mile Ex, le Mile End, le Plateau-Mont-Royal, Rosemont, la Petite-Italie, enchaîne-t-il. On aimait l’idée de faire ça où, tout autour, il y a des quartiers vraiment vibrants de Montréal. Il y a aussi une dimension familiale. L’accès sera gratuit pour les enfants en bas de 12 ans et à moitié prix pour les 12 à 17 ans. On tenait à créer un contexte où tout le monde se sent bienvenu. On s’attend même à voir des parents avec leur enfant dans la poussette».

Pleins feux sur le talent montréalais

Samedi et dimanche, de midi à minuit, étoiles montantes et figures établies de la musique indépendante s’emboîteront donc le pas sur les trois scènes disposées sous le viaduc Van Horne. «Notre ligne directrice est forte, précise-t-il. L’événement se veut non seulement un miroir du talent de Montréal, mais aussi de ceux qui ont influencé la scène indépendante montréalaise.»

«On voulait aussi impliquer différentes générations, de sorte à satisfaire l’ouïe d’un plus grand nombre. On retrouve donc une Charlotte Cardin, qui fait ses marques, l’artiste-culte Cat Power ainsi qu’une vedette des années 1980, Suzanne Vega, dont l’influence se fait toujours sentir aujourd’hui».

Patric Watson sera en spectacle sur la scène Mile End, le 3 septembre, à 20 h.

6 incontournables

Suzanne Vega

Entourée de musiciens, l’artiste des années 1980 Suzanne Vega célèbrera le 30e anniversaire de son album phare, «Solitude Standing» - sur lequel se trouvait notamment le tube «Luka» -, en reproduisant l’intégral.

Scène Mile End

3 septembre, à 15 h 30

Cat Power

Figure marquante de la musique indie, l’artiste américaine Charlyn Marie «Chan» Marshall, alias Cat Power, s’amènera avec ses sonorités épurées. Récemment sur Instagram, elle a annoncé la sortie prochaine de son 10e opus, cinq ans après «Sun».

Scène Mile End

2 septembre, à 20 h

Godspeed You! Black Emperor

Le passage de la formation basée à Montréal sera assurément l’un des rendez-vous les plus rock du week-end, avant la parution de l’album «Luciferian Towers», le 22 septembre prochain.

Scène Mile Ex

3 septembre, 21 h 30

Busty and The Bass

Le collectif Busty and The Bass, formé lors d’un jam à l’université McGill et dont le premier album sortira prochainement après un mini-album et un EP chez Disques Indica, risque de donner la bougeotte, alors qu’il fera retentir sa musique électro-hip-hop.

Scène Mile End

2 septembre, 17 h 30

Megative

Ce groupe de Brooklyn aux influences punk et reggae connaît un beau rayonnement en grande partie grâce à deux visages montréalais, le chanteur de The Stills Tim Fletcher et l’ex-membre de Me, Mom & Morgentaler, Gus Van Go.

Scène Mile Ex

2 septembre, 16 h 30

Charlotte Cardin

L’artiste de 22 ans qui vient de signer avec l’étiquette Atlantic (Ed Sheeran, Bruno Mars, Coldplay) a connu sa consécration cet été, alors qu’elle a tenu l’affiche du Métropolis trois soirs d’affilés, à la dernière édition du Festival international de Jazz.

Scène Mile Ex

3 septembre, 18 h 30