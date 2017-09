Tragédie de Lac-Mégantic: Paul Larocque se souvient

La catastrophe a secoué tout le Québec.

Quatre ans après les événements qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, Paul Larocque se souvient de la tragédie de Lac-Mégantic dont les images ont fait le tour du monde.

«Lac-Mégantic, c'était l'enfer plus on s'approchait du lieu de l'incendie. C'est presque inimaginable aujourd'hui. On a rapidement compris que la catastrophe ce n'était pas le feu qu'on voyait, mais bien les 47 personnes qui ont perdu la vie là-dedans», raconte le journaliste.

«On a tous, au plan personnel, été frappés, choqués par ce qui s'est passé et ça se passait chez nous. C'est un moment, je pense, que personne ne va oublier», ajoute-t-il.

Paul Larocque estime que LCN a servi d'intermédiaire entre la population de Lac-Mégantic et les autres Québécois lors des tristes événements.

«J'ai compris ce jour-là à quel point LCN avait un rôle majeur à jouer, une sorte de trait d'union entre le reste du Québec, tellement solidaire, qui se connectait aux gens de Mégantic par notre entremise. Pour moi, ça a été vraiment marquant.»