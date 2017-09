Un ex-pensionnaire de la résidence insalubre témoigne

Un autre témoignage préoccupant, au sujet d'une résidence pour aînés de Sherbrooke insalubre. Les propos d'un ex-pensionnaire de la Résidence Brooks, à Sherbrooke, vont d'ailleurs dans le même sens que le rapport accablant du Protecteur du citoyen.

Le rapport en question parle de punaises de lit dans sept des chambres, de draps souillés et de fils électriques qui pendent du plafond.

L'homme que nous avons rencontré a passé 15 mois dans la résidence après avoir subi une opération. De peur de représailles, il a accepté de parler de ce qu'il a vécu sous le couvert de l'anonymat.

«Les chaudrons pour faire à manger c'était tout plein de rouille, dans les réfrigérateurs, il y avait des champignons», explique-t-il.

Il affirme qu'il y avait de la moisissure sur les murs et que les puits de lumière coulaient.

Après avoir pris connaissance du rapport du Protecteur du citoyen, il s'est dit soulagé puisqu'il a un ami qui réside toujours à cet endroit.

La propriétaire de la Résidence Brooks a refusé l'entrevue à la caméra. Toutefois, au téléphone, elle a confirmé avoir lu le rapport, mais trouve que certaines des conclusions sont exagérées à son avis.

Du côté du CIUSSS, on affirme être au courant de la situation et on assure qu'on fera ce qu'il faut pour encadrer les résidents. Une rencontre est prévue en septembre pour évaluer la situation.