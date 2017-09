Un suspect de vol qualifié recherché à Laval

Le Service de police de Laval a diffusé, vendredi, la photo d’un homme recherché en lien avec une histoire de vol qualifié sur une victime de 15 ans, survenu à Laval.

L’évènement s’est produit au cours de la soirée du 23 avril dernier lorsqu’un homme aurait tenté de prendre le téléphone de la victime alors qu’ils étaient dans l’autobus.

Ce n’est qu’une fois à l’extérieur, à l’intersection des boulevards de l’Avenir et du Souvenir à Laval-des-Rapides, que le téléphone a été soutiré et que le voleur a pris la fuite à pied.

Le suspect est un homme âgé de 18 ans, mesurant 1,73 m et pesant 65 kg. Il a les cheveux et les yeux bruns. Ce soir-là il portait un chandail vert «camo», des pantalons noirs et des souliers blanc et noir.

Toute information permettant de retracer cet individu peut être communiquée via la Ligne-Info (450) 662-INFO (4636) ou le 911.