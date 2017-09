Une infirmière menacée et arrêtée illégalement par des policiers

Une infirmière a été arrêtée illégalement après avoir refusé à des policiers de prendre un échantillon sanguin sur un patient qui était inconscient après un accident de la route.

L’infirmière Alex Wubbels a refusé de faire cette prise de sang parce qu’aucun mandat n’avait été émis, et que le patient n’était pas officiellement arrêté.

Les images provenant de la caméra corporelle d’un policier montrent l’arrestation tumultueuse de la dame, qui s’est déroulée dans un hôpital de Salt Lake City, en Utah.

Alex Wubbels est littéralement menacée par un des policiers d’être emprisonnée si elle ne collabore pas à l’enquête.

L’infirmière s’est même assurée de la politique de l’hôpital avec ses patrons, avant de répondre par la négative aux policiers, indique le Salt Lake Tribune.

L’infirmière, une ex-athlète olympique, est traînée au sol jusqu’à l’extérieur de l’hôpital, avant d’être placée dans la voiture de police.

On l’entend crier : «Au secours, au secours, quelqu’un peut m’aider! Arretez! Arrêtez!Je n’ai rien fait de mal.»

Aucune accusation n’a été déposée contre l’infirmière.

La politique de l’hôpital universitaire est claire : il n’est pas possible de prendre un échantillon sanguin sur un patient inconscient, à moins qu’il n’ait été arrêté, ou si un mandat force la prise de sang.

Si le patient est conscient, il faut obtenir son consentement, rapporte le journal Tribune.

L’avocat de l’infirmière a fait savoir qu’elle n’a pas l’intention de poursuivre le service de police.

Elle croit plutôt que la direction a le devoir de mieux informer les policiers sur les limites de leur pouvoir et leurs actions.

Le service de police de Salt Lake City enquête sur l’incident et a présenté des excuses à l’infirmière. Le policier en cause n’a pas été suspendu et demeure en fonction.