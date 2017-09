Une jeune femme portée disparue à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver une femme âgée de 20 ans, portée disparue à Montréal.

Jade Trépanier Parent pourrait se déplacer à bord d’une Hyundai Accent gris 2008, immatriculé Y50 LjQ.

Elle mesure 1,75 m (5pi 9 po) et pèse 63 kg (140 lb). Elle a les yeux et les cheveux bruns et possède un tatouage au mollet gauche.

Le SPVM précise qu’elle aime fréquenter Montréal et la Rive-Sud de Montréal.

Ses proches craignent pour sa sécurité.

Toute information pouvant permettre de le localiser peut être transmise à Info-Crime, au 514 393-1133.