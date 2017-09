10 comédies romantiques pour fêter la rentrée

Qui a dit que l’arrivée de l’automne, le retour en classe et les boîtes à lunch à préparer devaient être les uniques préoccupations de cette longue fin de semaine? Pourquoi ne pas en profiter pour voir ou revoir des comédies romantiques récentes et originales, parce qu’après tout, il n’y a pas de mal à se faire du bien...

L’indémodable

Premier film réalisé par le désormais célèbre Judd Apatow, «40 ans et encore puceau» a été écrit par Steve Carell, qui tient également le rôle d’Andy Stitzer, un quadragénaire n’ayant toujours pas perdu sa virginité. Une situation qui préoccupe ses amis. Avec Catherine Keener, Elizabeth Banks, Paul Rudd et Seth Rogen dans des rôles débridés, le long métrage est résolument pour adultes. Le film, un succès ayant engrangé 177,37 millions $ en 2005, est un incontournable.

Un an dans la vie de...

En 2009, avec aisance et naturel, Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel rayonnent à l’écran dans «(500) jours ensemble», comédie à la narration non linéaire. Tom (Joseph Gordon-Levitt) y raconte, de manière décousue, sa rencontre et sa relation avec Summer Finn (Zooey Deschanel), la nouvelle assistante de son patron. Présentée au Festival de Sundance, cette œuvre séduisante a été l’un des succès de l’été, récoltant 60,72 millions $ pour un budget de 7.5 millions.

Phénomène de société

On ne présente plus Bridget Jones, la célibataire britannique la plus névrosée de la littérature... et du grand écran. Incarnée avec entrain et conviction par Renée Zellweger dans «Le journal de Bridget Jones» (2001), «Bridget Jones - L'âge de raison» (2004) et «Le bébé de Bridget Jones» (2016), la protagoniste de la trilogie aux recettes de 751 millions $ à travers le monde est devenue l’incarnation de la femme moderne.

En musique!

«Nouveau refrain», sorti en 2013, n’est pas une comédie romantique au sens strict du terme. Car le réalisateur et scénariste John Carney y raconte l’histoire d’une jeune femme (Keira Knightley) qui décide d’enregistrer un disque dans différents lieux de New York à la suggestion du producteur Dan Mulligan (Mark Ruffalo). Bénéficiant d’une magnifique trame sonore composée de chansons originales dont «Lost Stars» d’Adam Levine, «Nouveau refrain» se voit et se revoit avec plaisir!

Un tout jeune Ryan Gosling

Film d’auteur qui a permis à Ryan Gosling de se faire remarquer, «Lars et l'amour en boîte» a été boudé par les cinéphiles lors de sa sortie en 2007. Nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur scénario original, cet étrange petit film raconte l’histoire d’un jeune homme, mal à l’aise socialement, qui tombe amoureux d’une poupée gonflable!

Paris, c’est romantique (et nostalgique)

Présenté à Cannes en 2011, récipiendaire de trois nominations aux Oscars, «Minuit à Paris» est l’une des meilleures œuvres de Woody Allen. Sa distribution comprend, entre autres, Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Marion Cotillard et Michael Sheen et le voyage intellectuel et temporel auquel nous convie l’un des cinéastes américains les plus européens est à la fois poétique et sentimental.

Le couple fantastique!

À l’écran, Jennifer Lawrence et Bradley Cooper bénéficient d’une chimie indéniable comme l’a prouvé «Le bon côté des choses» en 2012. Incarnant tous les deux des personnages à problèmes, leur romance est agrémentée d’un humour sympathique. Nommé dans huit catégories aux Oscars, le long métrage de David O. Russell a permis à J-Law de repartir avec la statuette de la meilleure actrice.

Parce que tout est connecté

En 2011, Emma Stone et Ryan Gosling illuminent l’écran dans «Un amour fou», long métrage réalisé par Glenn Ficarra et John Requa («Je t’aime Phillip Morris») et écrit par Dan Fogelman («Danny Collins»). Cet «Amour fou» non conventionnel et bourré de surprises suit Cal Weaver (Steve Carell), un homme qui apprend que sa femme, Emily (Julianne Moore) l’a trompé. Il devra donc réapprendre à vivre seul et bénéficiera des conseils amusés et pertinents de Jacob Palmer (Ryan Gosling), un grand séducteur.

Y’a pas d’âge pour aimer

Touchant, émouvant et finement joué, «Les débutants» (2010) s’intéresse à la vie d’Hal Fields (Christopher Plummer), désormais décédé et qui a fait sa sortie du placard à la mort de sa femme. Son fils Oliver (Ewan McGregor) rencontre Anna (Mélanie Laurent), une actrice française, et décide de s’inspirer de l’exemple de son père pour entamer une relation avec elle.

Les espions qui m’aimaient

On doit «C’est la guerre» (2012) au réalisateur McG («L'esprit d'une équipe») qui allie ici fort bien romance, humour et action. Car Lauren Scott (Reese Witherspoon) rencontre et tombe amoureuse de deux hommes, Franklin Foster (Chris Pine) et Tuck Hansen (Tom Hardy)... agents secrets de leur état. On s’amuse sans penser à rien, constatant au passage, et avec surprise que Tom Hardy est singulièrement doué pour les rôles de soupirant!

Et en prime, au cinéma

Succès québécois de cet été pluvieux avec plus de six millions $ de recettes aux guichets et toujours à l’affiche, «De père en flic 2» est une comédie bien fine qui déborde du moule traditionnel. Karine Vanasse et Louis-José Houde y forment un couple des plus convaincants. La scène de leur tango sensuel est assurée de rester gravée dans les mémoires... de même que les conseils conjugaux de Michel Côté, qui s’y improvise thérapeute!