Arrivée «spectaculaire» des cerfs en bronze mercredi

Les deux imposants cerfs de Virginie en bronze qui doivent former une œuvre d’art au milieu de la place Jean-Béliveau, devant le Centre Vidéotron, feront une arrivée remarquée à Québec mercredi.

Après plus d’un an et demi de travail, le jour J approche pour le duo d’artistes sculpteurs Jean-François Cooke et Pierre Sasseville.

C’est mercredi que les deux cerfs en bronze, qui mesurent 13 pieds chacun et qui pèsent à eux deux pas moins de 11 500 livres, quitteront l’atelier du petit village d’Inverness, dans le Centre-du-Québec, pour retrouver leur nouvel - et définitif - «habitat», en plein cœur de la ville de Québec.

«Les deux cerfs seront installés sur des camions qui vont les transporter jusqu’à Québec à une vitesse d’environ 65 km/h. Ils devraient arriver vers la fin de l’avant-midi ou au début de l’après-midi», a expliqué samedi Pierre Sasseville, en marge de l’inauguration d’une autre de leur œuvre, dans Charlesbourg.

«Spectaculaire»

«Ça va être une belle distraction sur l’autoroute. Sur les ponts, ça va être assez spectaculaire!» a souligné son complice, Jean-François Cooke.

Ils sont déjà dans leur position pour être installés - non emballés -, donc l’un à l’endroit et l’autre à l’envers. C’était plus simple que de faire des manœuvres avec la grue une fois sur le site d’installation», a ajouté M. Sasseville, soulignant que cette étape d’installation n’était «pas la plus stressante».

«Les étapes les plus complexes ont été réalisées. Le socle en aluminium qui est là, avec le verre trempé, et qui va créer un effet et qui va être rétroéclairé de nuit, c’était des étapes plus complexes à installer», a précisé l’artiste.

Labeaume parmi les curieux

L’inauguration officielle de l’œuvre d’art, qui deviendra la plus grande sculpture de bronze coulée au Canada, selon le duo d’artistes, aura lieu à la mi-septembre.

Mais ce mercredi, Régis Labeaume admet avoir prévu d’être parmi les curieux qui assisteront à l’arrivée des cerfs.

«Je vais tenter d’y aller parce que je pense que ça va être spectaculaire», a mentionné le maire en mêlée de presse, soulignant à quel point la place Jean-Béliveau sera «incroyablement belle».

«Je vous jure que les images de cette œuvre d’art là vont faire le tour du monde très rapidement, et les gens de Québec vont être fiers», a-t-il affirmé.