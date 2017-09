«Bienvenue à la maison»: réinventer la comédie romantique

Reese Witherspoon s’est fait connaître dans «Un pari cruel» avant de devenir «Blonde et légale». Aujourd’hui, après un passage remarqué dans l’excellente série «Little Big Lies» réalisée par Jean-Marc Vallée, elle revient à ses premières amours au grand écran avec une comédie romantique nouveau genre.

Dans «Bienvenue à la maison», l’actrice oscarisée de 41 ans se transforme en Alice, mère de deux enfants, qui déménage à Los Angeles après sa séparation d’avec Austen (Michael Sheen), son mari. Elle décide de prendre des colocataires, trois frères, jeunes aspirants réalisateurs (Nat Wolff, Pico Alexander et Jon Rudnitsky, basés, selon les rumeurs, sur Wes Anderson, Owen et Luke Wilson). Et sa vie prend alors une tournure totalement inattendue lorsqu’elle a une aventure avec l’un d’entre eux... et qu’Austen refait irruption dans son existence.

«C’est très beau de voir cette romance entre deux personnes avec une grande différence d’âge, mais présentée de manière inversée. C’est très bien de présenter un sujet qui remet en question les normes sociales», a-t-elle dit lors d’une interview à «E.T.». Pour elle, le long métrage fait aussi la lumière sur «cette période de la vie très particulière qu’est celle qui suit un divorce, avec les insécurités et la culpabilité qui en découlent.»

Modernité...

À la barre de «Bienvenue à la maison», on trouve Hallie Meyers-Shyer, qui a également écrit le scénario. Fille de Nancy Meyers («Quelque chose d’inattendu», «C’est compliqué») et de Charles Shyer («Le père de la mariée»), elle a baigné toute sa vie dans l’industrie cinématographique et les œuvres originales à succès. S’inspirant en partie de l’histoire d’une de ses amies - dont la mère avait accueilli des colocataires -, Hallie Meyers-Shyer a décidé d’adapter le propos d’un genre très souvent appelé un «film de filles» à l’époque actuelle.

«C’est une comédie romantique moderne. J’ai remarqué que les femmes étaient à l’aise avec le fait de divorcer à un âge encore jeune et j’ai décidé d’explorer cette tendance.»

L’Alice de Reese Witherspoon est donc divorcée, mère, mais surtout femme.

«C’est ce qui en fait une comédie romantique moderne. Le sujet n’est pas celui d’une femme qui trouve l’amour, mais celui d’une femme qui découvre la meilleure version d’elle-même. Et ça, c’est très contemporain.»

Le grand retour télévisuel de Reese Witherspoon

Elle a toujours un peu flirté avec le petit écran, apparaissant dans quelques téléfilms et téléséries, dont deux épisodes de «Friends». Mais il a fallu attendre l’an dernier et la diffusion, par HBO, de «Little Big Lies» sous la houlette de Jean-Marc Vallée - et dont elle était également la productrice - pour que Reese Witherspoon se fasse un nom à la télé.

Elle a visiblement attrapé la piqûre, puisqu’elle va être la vedette, avec Jennifer Anniston, d’une émission s’intéressant aux «shows» du matin. Elle y incarnera une journaliste et a indiqué que le sujet l’avait particulièrement titillé.

«Je vis dans un monde où je me fais interviewer depuis 25 ans. C’est très intéressant d’inverser les rôles et d’explorer l’autre côté, en voyant comment les journalistes vivent leurs vies.»

Liane Moriarty, la scénariste de «Little Big Lies» est en train de se pencher sur une éventuelle deuxième saison à la demande d’HBO. Reese Witherspoon, qui devrait y conserver son rôle de productrice exécutive, a-t-elle l’intention de rempiler en tant qu’actrice?

«Disons que j’ai eu deux appels très intéressants, mais nous verrons ce qui se passe, a-t-elle dévoilé à «E.T.». Oui, nous en parlons, mais la balle est dans le camp de Liane.»

«Bienvenue à la maison» sera présenté dans les salles obscures du Québec dès le 8 septembre.