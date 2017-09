Ces stars qui ont fait appel à la justice

Longtemps tenues au silence par le machisme régnant à Hollywood, les vedettes féminines n’ont maintenant plus peur de faire valoir leurs droits et de crier au scandale lorsqu’elles sont victimes de comportements abusifs. Voici trois exemples probants de ce nouveau mouvement.

Taylor Swift

Le 2 juin 2013, le DJ David Mueller ne s’attendait certainement pas à devoir subir les conséquences de ses actes quand il s’est permis d’empoigner les fesses de Taylor Swift lors d’une séance photo organisée dans le cadre d’un spectacle au Pepsi Center de Denver. Expulsé de la salle et congédié par la radio locale qui l’employait, Mueller a pris ombrage de ses malheurs et accusé la chanteuse d’avoir causé sa perte. Les hostilités étaient lancées.

Inébranlable au tribunal

Deux ans après les événements, le DJ a déposé une poursuite contre l’interprète de «Red», qu’il rendait responsable de sa débâcle professionnelle. Cette dernière, loin d’être intimidée par cette manoeuvre judiciaire, a répliqué en portant plainte pour coups et blessures. Le procès au civil, qui a débuté le 7 août, a été suivi dans le monde entier. Swift a livré un témoignage sans faille. «Vous pouvez me poser des millions de questions, ma version des faits ne changera pas. Elle a toujours été la même», a-t-elle répliqué avec aplomb à l’avocat de Mueller, Gabe McFarland, qui remettait en question sa réaction après lesdits événements. Le 11 août, le juge William Martinez a débouté Mueller, arguant que ce dernier n’avait pas réussi à prouver que la star avait provoqué son congédiement. Quelques jours plus tard, les membres du jury donnaient raison à la chanteuse en lui octroyant le dollar symbolique qu’elle réclamait en dommages et intérêts.

Pour la cause

Taylor a gagné son procès, mais elle ne compte pas s’arrêter là. «Je suis consciente d’être privilégiée de pouvoir absorber les frais énormes nécessaires pour se défendre lors d’un tel procès. Je nourris l’espoir de pouvoir aider les voix qui devraient aussi être écoutées à se faire entendre», a-t-elle déclaré au magazine «People». Joignant le geste à la parole, la star a fait un don important à la Joyful Heart Foundation, un organisme fondé par l’actrice Mariska Hargitay («La loi et l’ordre: Crimes sexuels») qui vient en aide aux victimes d’agression sexuelle.

Les membres de la gent féminine qui peinent à faire valoir leurs droits peuvent désormais compter sur une alliée de taille.

Rebel Wilson

Hollywood n’a pas le pardon facile envers les vedettes féminines. Ainsi, des articles parus en 2015 dans quatre magazines, qui accusaient l’actrice et vedette de «La note parfaite» d’avoir menti au sujet de son âge et de son enfance, ont causé un tort irréparable à sa carrière. Après avoir vu plusieurs rôles lui échapper, la star australienne a déposé une poursuite pour diffamation contre Bauer Media Group, le conglomérat auquel appartiennent les magazines fautifs.

Un long combat

Il aura fallu trois semaines pour que le jury d’un tribunal de Melbourne donne raison à la jeune femme. Wilson — qui a notamment affirmé avoir négligé de préciser son âge exact en évoquant le fait que le milieu est sans pitié envers les actrices — a livré un témoignage coloré et a convaincu les jurés du bien-fondé de sa démarche. Le 15 juin, elle a finalement obtenu justice. «Je suis une personne qui est très bien dans sa peau et j’ai senti que me défendre était la chose à faire», a déclaré la star à l’issue du procès. Forte de cette victoire contre Goliath, Rebel Wilson prévoit maintenant reprendre sa carrière où elle l’avait laissée.

Kesha

La chanteuse savait qu’elle risquait gros en accusant le producteur Dr. Luke d’agression sexuelle et en s’adressant à un tribunal new-yorkais pour faire résilier son contrat avec la multinationale Sony, pour qui officie son agresseur présumé. Déboutée par la juge Shirley Kornreich en avril 2016, la jeune femme n’a eu d’autre choix que de se tourner vers la musique pour régler ses comptes.

Solidarité féminine

De nombreuses vedettes féminines, dont Adele, Lady Gaga, Anne Hathaway et Taylor Swift, qui a offert 250 000 $ à sa collègue pour faciliter ses démarches judiciaires, ont publiquement apporté leur soutien à Kesha. Cette dernière vient tout juste de sortir un nouvel album, «Rainbow», qui fait référence à l’expérience traumatisante qu’elle a vécue. «La chanson «Praying» est importante parce qu’elle parle du fait que j’ai traversé des épreuves très difficiles et que je n’ai pas renoncé. Cet album m’a littéralement sauvé la vie!» a-t-elle confié lors de son récent passage à l’émission «Good Morning America». Faute d’avoir obtenu justice au tribunal, Kesha a opté pour une arme de choix: la musique.