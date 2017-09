Christina Hendricks défend son choix de ne pas avoir d’enfants

Christina Hendricks a décidé de rendre public son choix de ne pas avoir d’enfant, et visiblement, son courage a permis à d’autres d’assumer plus sereinement leur décision.

En 2014, la comédienne de 42 ans avait défrayé la chronique en annonçant que son mari et elle ne comptaient pas avoir d’enfant. Certains l’avaient critiquée à l’époque, mais aujourd’hui, nombreuses sont celles qui louent son honnêteté vis-à-vis d’une question qui reste souvent tabou.

«J’ai rencontré beaucoup de gens qui m’ont remerciée de l’avoir dit tout haut, et je me suis dit, ”C’est triste de ne pas pouvoir l’assumer”, a-t-elle confié à The Times. Je ne comprends pas qu’on en fasse tout un plat. Certains ont des enfants, d’autres non. Nous, nous n’en voulons pas.»

Elle a ensuite confirmé que son couple avec Geoffrey Arend se portait très bien, et qu’ils considéraient qu’ils n’avaient pas besoin d’enfant pour autant. «En octobre, nous fêterons nos 8 ans de mariage. Ça fait près de 10 ans que nous sommes ensemble. Je n’ai pas l’impression que ça fasse longtemps. Mais je le connais très bien. Je n’ai jamais connu quelqu’un aussi bien que lui ... Il me comprend, il m’écoute quand je dis de la merde, mais il m’aime quand même, et je lui suis très redevable de ça.»

Bien qu’elle ait décidé de ne pas tomber enceinte, Christina Hendricks n’a pas pu échapper à un différent type de grossesse.

En effet, dans son dernier film, «Egg», elle interprète une femme enceinte de 8 mois. Pour se faire, elle portait un faux ventre de femme enceinte 12 heures par jour et elle a trouvé ça «horrible» d’incarner une future maman, d’autant qu’elle a terminé le tournage avec un mal de dos abominable.