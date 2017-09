Cinq films attendus à Toronto

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) démarre jeudi et, comme chaque année, le prestigieux événement présentera en primeur plusieurs des films américains et internationaux les plus attendus de l’automne, ainsi que certains des plus sérieux candidats aux prochains Oscars. En voici cinq à surveiller de près.

«Suburbicon»

Trois ans après la sortie de son drame historique «Monuments Men», George Clooney est de retour derrière la caméra pour réaliser cette fois une comédie noire se déroulant dans une banlieue américaine des années 1950. Écrit avec ses complices de longue date, les frères Coen, «Suburbicon» met en vedette Matt Damon dans le rôle d’un père de famille qui est secrètement amoureux de la sœur de sa femme (Julianne Moore) et qui élaborera un plan pour pouvoir vivre avec elle. Mais, bien sûr, ce plan tournera mal.

«Downsizing»

Présentée en ouverture de la Mostra de Venise mercredi dernier, cette comédie de science-fiction du cinéaste américain Alexander Payne («Monsieur Schmidt», «Les descendants») met en vedette Matt Damon dans le rôle d’un homme ordinaire qui rêve d’une vie meilleure avec sa femme (jouée par Kristen Wiig). Ils décideront de profiter de la découverte d’un scientifique norvégien qui leur permettra de rétrécir à 13 centimètres de hauteur et donc de dépenser moins d’argent au quotidien.

«Mother!»

Tourné à Montréal il y a un an, ce nouveau film du réputé cinéaste américain Darren Aronofsky («Le cygne noir») aura droit à sa première nord-américaine à Toronto après avoir été présenté à la Mostra de Venise. Jennifer Lawrence et Javier Bardem y jouent un couple dont la relation est mise à l’épreuve après que des visiteurs indésirables (Ed Harris et Michelle Pfeiffer) se furent invités chez lui. Les premiers échos sur le film évoquent un thriller psychologique qui flirte avec l’horreur.

«Borg/McEnroe»

Quand on parle des grandes rivalités de l’histoire du tennis, il est impossible de ne pas penser à celle qui a opposé pendant des années le légendaire joueur suédois Bjorn Borg à son ennemi juré, le bouillant américain John McEnroe. Présenté en ouverture du TIFF le 7 septembre, ce film réalisé par le cinéaste danois Janus Metz Pederson revient notamment sur le match épique que se sont disputé à Wimbledon en 1980 ces deux joueurs mythiques aux personnalités si différentes. Le rôle de Borg a été confié à l’acteur islandais Sverrir Gudnason tandis que Shia LaBeouf incarne McEnroe.

«Molly’s Game»

Scénariste de renom à qui l’on doit notamment la série «The West Wing» et les films «Des hommes d’honneur» et «Steve Jobs», Aaron Sorkin tente sa chance à la réalisation avec ce film qui raconte l’histoire vraie de Molly Bloom, une ancienne skieuse professionnelle, propriétaire d’un club de poker illégal de Los Angeles, qui a accueilli pendant de nombreuses années plusieurs bonzes de Hollywood avant d’être démantelé par le FBI. L’excellente Jessica Chastain joue le rôle principal du film, entourée notamment d’Idris Elba, Kevin Costner et Michael Cera.