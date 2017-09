Comportements problématiques: Hockey Québec s’attaque aux parents

Hockey Québec et le ministère de l’Éducation s’attaquent aux parents avec des comportements problématiques dans les arénas de la province en mettant sur pied un guide d’initiatives des meilleures pratiques.

L’initiative découle d’une volonté du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport de mettre fin aux comportements agressifs ou aux propos déplacés dans les gradins des arénas québécois. Hockey Québec a donc été mandaté par le gouvernement pour recenser les différentes initiatives qui existent déjà à travers la province.

«En première étape, Hockey Québec consultera toutes ses associations de hockey mineur (AHM) afin de recueillir les meilleures pratiques qu’elles utilisent auprès des parents. Ces meilleures pratiques sont des actions ou des initiatives visant à amener le parent à tout simplement jouer son rôle», a expliqué le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard, précisant que ce rôle est avant tout d’être un modèle positif pour l’enfant.

Une fois ces initiatives régionales recensées, la Fédération sélectionnera celles qu’elle considère comme les plus structurantes et les soumettra au gouvernement. Un «guide des meilleures pratiques» sera par la suite produit par Québec, qui le déclinera sous diverses formes, notamment d’affiches publicitaires et de feuillets.

«Les guides seront alors retournés dans les associations régionales pour distribution aux parents, dans les arénas», a ajouté M. Ménard, ayant bon espoir de voir cette initiative rappeler aux parents qu’ils sont responsables de leur comportement.

«Le but est qu’ils encouragent nos joueurs et nos joueuses dans un climat sain et respectueux.»

Travail à faire

Après la médiatisation de plusieurs histoires d’horreur impliquant des parents agressifs dans les arénas au cours des dernières années, Hockey Québec considère qu’il était temps d’agir. Le guide des meilleures pratiques devient en quelque sorte la première pierre d’un travail qui devait être fait.

«Nous rappelons souvent à nos membres que nos joueurs sont avant tout des enfants et qu’ils pratiquent ce sport pour le plaisir», a soutenu le directeur général de Hockey Québec.

Au total, plus de 10 000 livrets devraient être publiés et distribués, et 500 affiches promotionnelles seront imprimées d’après le contrat qui lie le gouvernement et la Fédération. Québec alloue un budget de 35 000 $ à cette initiative.