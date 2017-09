Des boîtes à lunch plutôt que la cafétéria

Avec la rentrée scolaire revient le casse-tête des dîners de vos enfants. Au quotidien, la cafétéria est une option coûteuse qu’il est plus avantageux de remplacer par la boîte à lunch.

Même si elle peut s’avérer très pratique pour les parents débordés, les coûts de la cafétéria grugent le budget familial, en particulier si l’on a plusieurs enfants... La solution la plus économique ? La bonne vieille boîte à lunch!

Cuisiner soi-même

En plus de permettre de mieux contrôler ce que vos jeunes mettent dans leur assiette, la boîte à lunch aide aussi à économiser. Première règle à suivre selon la nutritionniste Chantal Poirier : la planification. En cuisinant en plus grandes quantités, on aura toujours sous la main des portions supplémentaires pour le dîner. «De nombreux plats peuvent être congelés en portions individuelles. Il ne restera plus qu’à les réchauffer le lendemain», explique-t-elle.

Il n’y a pas de four à micro-ondes à l’école? Dans ce cas, optez pour un thermos, qui gardera le repas bien au chaud jusqu’à l’heure du dîner. «Le thermos est aussi le contenant idéal pour recevoir des plats cuisinés ou mijotés, qui sont souvent les plus économiques », précise Mme Poirier. Intégrer les protéines végétales dans le menu aide aussi à réduire la facture d’épicerie: légumineuses, tofu, mais aussi thon en conserve et œufs sont bien moins coûteux que la viande.

Rappelez-vous : plus on cuisine soi-même, et moins la note est salée. Muffins, pain aux bananes, compote de pommes faits maison, etc., sont des collations santé et abordables.

Acheter le bon format

La préparation est aussi la clé pour des dîners santé et peu coûteux, indique Sylvie Bonin, coordonnatrice à l’ACEF Estrie. «À l’épicerie, les aliments offerts en petites portions sont souvent plus chers que leur équivalent en grand format. Par exemple, le fromage, la compote, les craquelins, le yogourt, etc. On économise gros en préparant les portions soi-même», précise-t-elle.

Les produits proposés en format familial sont-ils plus avantageux? Pas toujours, prévient Mme Bonin. Pour le savoir, comparez les prix par quantité de 100 g ou 100 ml qui sont affichés sur les tablettes. Vous pourriez être surpris du résultat!

Conseils

-Vos enfants n’aiment rien et le contenu de leur boîte à lunch finit souvent à la poubelle ? Impliquez-les dans la préparation de leur dîner, proposez-leur des choix ou permettez-leur d’agrémenter certains mets à leur façon. Une pincée de curcuma ou de paprika dans une trempette toute simple pourrait leur faire apprécier une foule de crudités.

-Ayez toujours à portée de main une réserve de légumes crus tout préparés : carottes, céleri, fleurettes de chou-fleur ou de brocoli. Une bonne idée pour les matins pressés !

-Une année scolaire, c’est long. Accordez-vous une petite pause en envoyant vos enfants à la cafétéria de temps à autre, par exemple le vendredi ou encore le jour où vous manquez de temps pour préparer la boîte à lunch.