Gabriella réalise un rêve d’enfant

Après sa représentation ce soir à l’église de Saint-Jovite, la chanteuse et violoniste Gabriella réalisera un rêve d’enfant dimanche, à la 19e Fête de la musique de Tremblant.

En effet, celle que «The Voice» en France a propulsée en 2016 croisera l’archet avec nulle autre qu’Angèle Dubeau, à qui elle doit sa passion pour le violon. «C’est assez exceptionnel, parce que j’avais 6 ans la première fois que je l’ai vue en concert, et que le lendemain j’avais un violon dans les mains, raconte l’artiste de 24 ans, des étoiles plein les yeux. Ç’a vraiment changé toute ma vie».

Au diapason

«Quand j’étais jeune, j’écoutais ses albums et j’essayais de reproduire ce qu’elle faisait, ajoute-t-elle. C’était vraiment frustrant, parce que ça demandait beaucoup de savoir faire. Quand on pense que ça prend au moins 8 ans avant d’atteindre un certain niveau au violon.»

«Je me sens comme une enfant et ferai beaucoup de gammes en vue du concert», conclut-elle, alors que son instrument et celui de la fondatrice et directrice artistique du festival se mettront au diapason sur trois pièces de son double album, «The Story of Oak» et «Leafless». De plus, l’auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières et l’ensemble La Pietà se joindront à elles sur la grande scène Québecor.

Pas le temps de chômer

Après ce saut à Tremblant, Gabriella n’aura pas le temps de poser ses bagages qu’elle devra aussitôt s’envoler vers Cancún, Nice et Las Vegas. «Pour la plupart des artistes, il y a la vie de tournée, l’enregistrement et la promotion d’album, mais il y en a aussi une parallèle dans le corporatif», explique son gérant Samuel Busque, l’un des membres fondateurs du groupe rock des années 1990 Noir Silence.

«Ce printemps, elle a donné un spectacle devant tout au plus 100 personnes, mais dont faisait partie Elon Musk (le milliardaire d’origine sud-africaine à la tête de la société spatiale SpaceX et de Tesla Motors)», détaille-t-il. Les spectacles corporatifs représentent non seulement une part importante des revenus des artistes, mais sont aussi l’occasion se faire connaître auprès de personnalités influentes.«Ça donne une idée des gens qu’elle peut toucher. Elle a même eu l’occasion de remplacer à Nice la chanteuse country Liz Rose, qui a écrit des chansons pour Taylor Swift. Nous avons reçu un appel d’urgence de Nashville, qui nous demandait d’envoyer Gabriella jouer devant 17 personnes, parmi lesquelles se trouvaient 12 leaders des télécommunications.»

Vue 150 millions de fois

Depuis son passage dans l’équipe de Mika à «The Voice» en France, sa popularité est toujours sur la pente ascendante. Sa version de «The Scientist» de Coldplay, qui a fait se retourner les quatre coachs (Florent Pagny, Zazie, Garou et Mika) aux auditions à l’aveugle, a été vue à ce jour plus de 150 millions de fois à travers le monde, dont 3 millions la première semaine. «Nous savions depuis des mois que la diffusion s’en venait, se souvient celui qui a aussi pris sous son aile le regretté Luc Cousineau, décédé en mars dernier, 3 gars su’l sofa, Patrick Norman et Tocadéo. L’émission a commencé en janvier, mais nous avions tourné en novembre. Nous étions fiers de l’audition, sans pourtant avoir idée de l'impact qu'elle aurait. On a encore du travail à faire, mais la crédibilité artistique et musicale de Gabriella a été établie en bonne partie là».

Les médias sociaux se sont aussi emballés autour de la reprise de “Zombie” des Cranberries, qui a également franchi le cap du million de visionnements en juillet dernier.

L’improbable

Samuel Busque a découvert Gabriella dans un improbable concours de circonstances. Il y a quatre ans, le chanteur et hockeyeur Christian Sbrocca, qui a signé la réalisation du premier album de la musicienne, lui a transmis une démo. «Je fais descendre ma femme, qui a un sixième sens. Elle s’assoit dans l’escalier et me fait signe que oui. Et moi, le «métaleux» au cœur de pierre, j’écoute et je pleure tant ce que j’entends est trop.» Ce n’est qu’après coup que Sbrocca lèvera le voile sur l’identité de l'étudiante assise sur les bancs de sa classe au cégep Marie-Victorin, où il enseigne depuis une quinzaine d’années. «Je n’avais pas remarqué sa différence à l’époque. Il faut dire que les artistes les plus fondamentaux sont souvent dans leur tête».

Depuis le lancement de sa tournée à Montréal en lumière en février 2016, Gabriella a offert quelque 80 représentations - une cinquantaine en sol québécois -, et bouclera le tout le 30 novembre prochain, au Théâtre Corona. Parallèlement, la violoniste à la voix envoûtante planche sur un second album, qu’elle enregistre sur deux territoires, ici et en France. Aucune date de sortie n’a encore été arrêtée.

Gabriella sera en spectacle se samedi à l’église St-Jovite et le dimanche sur la scène Québecor, lors que spectacle Angèle Dubeau & Friends, dans le cadre de la 19e édition de la Fête de la musique de Tremblant.