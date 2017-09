«Guérisseurs d'homosexualité»: l'Alliance Arc-en-Ciel dénonce la pratique

La 13e édition de la Fête Arc-en-ciel de Québec, rendez-vous de la communauté LGBTQ, bat son plein jusqu’à lundi dans la Vieille-Capitale. L'événement est certes l'occasion de célébrer dans la bonne humeur, mais aussi de sensibiliser la population à l'égard de l'acceptation de la différence.

Même si on a l'impression que l'homosexualité est mieux acceptée de nos jours au Québec, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’en arriver à un respect plein et entier, selon l’Alliance Arc-en-ciel Québec.

Cette organisation, qui chapeaute la Fête Arc-en-ciel, a profité de l'événement pour lancer une enquête sur les «guérisseurs d'homosexualité». C'est ainsi qu'on appelle ceux qui affirment que l'homosexualité est un état qui se guérit.

«Il y a tout le principe d'échec lorsqu'on n'a pas réussi à combattre cette homosexualité-là. Ça peut avoir des effets psychosociaux incroyables sur certaines personnes», a indiqué Louis-Filip Tremblay, directeur général d’Alliance Arc-en-ciel.

Plusieurs sites internet ou organismes offrent d’ailleurs des thérapies pour combattre l'homosexualité. C'est le cas entre autres du site Ta vie ton choix, mais la plupart d'entre eux essaient de demeurer discrets.

L'Alliance Arc-en-ciel a engagé deux stagiaires qui enquêteront sur le sujet au cours des prochains mois.

«Le but, si c'est possible, c'est de rendre illégale la pratique. On veut interpeler la population et le gouvernement», a indiqué M. Tremblay en entrevue avec TVA Nouvelles.

En 2015, l'Ontario a déclaré illégales les thérapies de conversion chez les mineurs. Alliance Arc-en-ciel aimerait que Québec emboîte le pas à ses voisins. Les résultats de l'enquête devraient être dévoilés cet hiver.