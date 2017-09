Jérôme Choquette, un homme dur et sensible à la fois

Jérôme Choquette, l’ex-ministre de la Justice qui a été au cœur de la crise d’Octobre en 1970, était un «partisan de la ligne dure» contre le Front de libération du Québec (FLQ), selon Robert Bernier, professeur à l’École nationale d’administration publique (ENAP).

En entrevue à LCN samedi, au lendemain du décès de M. Choquette des suites d’une pneumonie à l’âge de 89 ans, M. Bernier a salué l’homme politique, qui a aussi été maire d’Outremont de 1983 à 1991.

«Ce que l’on se rappelle surtout de Jérôme Choquette à l’époque, c’est qu’il était ministre de la Justice au moment de la crise d’Octobre. C’était un partisan de la ligne dure, un homme de loi et d’ordre, et c’est effectivement l’image qu’il nous a laissée», a dit M. Bernier.

«Par la suite, il a réformé la justice québécoise. C’était un homme particulier qui détonnait un peu par rapport à ses collègues du cabinet. Parce qu’à cette époque-là, vous aviez un paquet de jeunes ministres très compétents et brillants, tels Raymond Garneau, Claude Forget et Guy St-Pierre, qui étaient des hommes forts du cabinet de Robert Bourassa», a-t-il poursuivi.

L’ex-député libéral Jean-Claude Gobé, qui a été attaché de presse de Jérôme Choquette et un ami proche, se soutient d’un homme «droit et profondément humain», qui était «généreux avec les gens».

«Réaliser ses rêves, faire les choses qu’il croyait bonnes pour la société, aller contre vents et marées, c’était ça son enrichissement personnel, faire avancer les choses et la société. Il n’a pas fait tout ce qu’il aurait voulu et c’est d’ailleurs dommage pour notre société québécoise», a dit M. Gobé, qui est maintenant impliqué en politique municipale à Laval.

L’un des fils de Jérôme Choquette, Frédéric, a rendu hommage à son père en entrevue au «Journal de Montréal».

«L’histoire politique de mon père est un malentendu, a dit Frédéric Choquette, l’un des quatre enfants de l’ancien ministre. La crise de 1970 lui a collé l’étiquette d’un homme dur, voire même d’extrême droite, alors qu’il était quelqu’un de sensible qui a toujours cherché à défendre les petites gens.»

En tant que ministre, Jérôme Choquette fut à l’origine de nombreuses réformes progressistes telles que l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, la mise en place de l’aide juridique et la création de la Cour des petites créances.

«Dans les dernières années, il s’était complètement déconnecté de la vie politique, a indiqué Frédéric Choquette. Il déplorait le spectacle que c’était devenu et trouvait que les dirigeants actuels ne s’intéressaient pas assez au bien public.»