Kim Kardashian aurait tourné le dos aux chirurgies esthétiques

Kim Kardashian aurait tourné le dos aux procédures esthétiques dans le but de retrouver sa silhouette d’adolescente. La vedette de télé-réalité de 36 ans, devenue célèbre pour avoir modifié ses traits du visage et son derrière imposant, aurait décidé que trop, c’est trop.

Selon le magazine Heat, elle aurait décidé de ne plus modifier son apparence après avoir regardé un vieil album photo.

«Elle a revu de vieilles photos d'elle en tant qu'adolescente; pas d'énorme fesses, pas de visage d’extraterrestre, et elle réalise exactement ce qu'elle s’est fait. Kim aime ce à quoi elle ressemblait, a déclaré une source au magazine. Elle regrette tout, parce qu'elle sait qu'elle s'est condamnée à une vie d'entretien sinon, tout son corps se transformera en pâte à modeler.»

Maintenant, la vedette de l’Incroyable Famille Kardashian aurait «mis en place un programme» et a rassemblé une équipe pour son "makeover" comprenant des experts en beauté et son chirurgien pour lui donner des conseils pour «devenir plus naturelle» à temps pour la naissance de son troisième enfant par sa mère porteuse.»

«Le plan est qu'elle n’ait plus de chirurgie en dehors de la tournée occasionnelle de Botox ou de collagène, au moment où sa mère porteuse accouchera au début de l'année prochaine, a continué la source. Par-dessus tout, elle va maintenir son régime et son niveau de fitness et veut que son corps soit parfaitement sculpté lorsque le bébé arrivera, car elle sait que tous les regards seront tournés vers elle.»

Kim Kardashian, qui a déjà deux enfants, North, quatre ans, et Saint, 20 mois, avec son mari Kanye West, se concentrera sur les abdos et les squats pour tonifier ses fesses, tout en ajoutant du muscle sans avoir l’air massif.

«Kim et son coach sportif s’acharnent à ce qu’elle perde du poids autour de ses fesses, mais en le gardant ferme et tonifié plutôt qu’en le faisant gonfler avec quelque chose de faux», a ajouté la source.